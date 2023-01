Herencias: así tributa el impuesto de sucesiones según la CCAA

La comunidad autónoma es un factor decisivo en el cobro de las herencias, puesto que cada región establece distintos tipos impositivos y ofrece distintos beneficios a los herederos. Conviene tener en cuenta que cuando se produce un fallecimiento, se debe tributar en la comunidad autónoma en la que residía el difunto.

En España, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava el patrimonio adquirido por las personas físicas a través de herencias, legados o donaciones.​ Se trata de un tributo de carácter progresivo, ya que en lugar de un porcentaje fijo va variando en función del volumen de la herencia.

¿Cómo tributa el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en cada comunidad autónoma?

Cabe destacar que existen tres comunidades en la que los contribuyentes están exentos de liquidar el impuesto, siempre y cuando reúnan las condiciones necesarias. En La Rioja, no es necesario pagar el impuesto cuando no se superen los 400.000 euros, mientras que en Aragón no se debe desembolsar si no se sobrepasan los 500.000 euros y en Andalucía cuando no se sobrepasen los 1.000.000 euros de la base imponible, tal y como destaca el portal inmobiliario Idealista.

Dinero y calculadora.

En la Comunidad de Madrid, el cónyuge y los familiares directos del difunto o donante disfrutan de una bonificación del 99%, siempre que se reciba una donación o herencia que conlleve el pago de únicamente el 1% de la cuota tributaria. Asimismo, los hermanos pueden acogerse a una bonificación del 15% y los tíos y sobrinos del 10%.

Mientras que los familiares del grupo 1 y 2 pueden disfrutar de una rebaja de hasta 1.000.000 euros en Andalucía, en el caso de los parientes de los grupos 3 y 4 desciende hasta los 250.000 euros. Para el grupo 2, la Comunidad Valenciana únicamente contempla una bonificación del 50% y Castilla-La Mancha una bonificación de entre el 80% y el 100%, si bien el 80% se aplica a bases liquidables superiores a los 300.000 euros.

En Aragón, la bonificación se sitúa en el 65%, si las bases se encuentran por debajo de los 100.000 euros. Sin embargo, Extremadura ofrece una reducción del 99% para los grupos 1 y 2 y Murcia una también del 99%, pero para el grupo 2. Por su parte, los cántabros de los grupos 1 y 2 pueden acogerse a una reducción de entre el 90% y el 99%, si bien podrá aumentar hasta el 100%, cuando la base imponible no supere los 100.000 euros.

Una bonificación de entre el 2% y el 16% es la que ofrece Navarra a los ascendientes y descendientes por consanguinidad, mientras que la reducción contemplada por Galicia se sitúa en los 400.000 euros para el grupo 2 con tipos en la tarifa del 5% al 18% y 300.00 euros de reducción para las personas con discapacidad de los grupos 3 y 4. En Castilla y León la bonificación se sitúa en un importe máximo de 400.000 euros para los grupos 1 y 2, si bien alcanza el 99% si la persona heredera o fallecida son víctimas de violencia de género o terrorismo.

Los contribuyentes asturianos que perciban una herencia por un valor inferior a los 300.000 euros y formen parte del grupo 1 o 2, no habrán de pagar el impuesto. No obstante, si se obtienen explotaciones agrarias, la bonificación se sitúa en el 99%, o bien en el 95% si la masa hereditaria conlleva la adquisición de empresas, negocios o participaciones en los mismos, siempre y cuando los herederos no tengan parentesco con el causante.

Por su parte, Canarias establece una reducción del 99,9% hasta los 55.000 euros para los grupos 1,2 y 3. En el caso de que se sobrepase la cuota límite para los grupos dos y tres se bonifica desde el 10% hasta el 90% en función del importe. En relación con las reducciones aplicadas en Cataluña, el cónyuge o pareja estable que hereda puede aplicar una bonificación del 99% de la cuota tributaria.