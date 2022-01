La organización del Mobile World Congress se resigna: “Una edición al 60% sería un éxito”

“Salvo hecatombe, habrá Mobile”. A seis semanas de su celebración, el Mobile World Congress avanza a trompicones hacia su edición de 2022. Tras suspenderse en 2020 y abrir las puertas al 20% de su capacidad el pasado mes de junio, la feria de móviles aspira a recuperar paulatinamente la normalidad. Se da por hecho que las cifras no alcanzarán las previas a la pandemia por la fuerte dependencia internacional, pero ahora mismo se trabaja con la hipótesis de que la afluencia rondará el 60% de lo habitual.

Expositores y miembros del patronato de la Mobile World Capital agradecieron el comunicado de la GSMA, la organizadora del evento, en el que reafirmó su “voluntad inquebrantable” de celebrar el evento. Se da por hecho que no volverá a los niveles de 2019, que será otra vez de transición, pero sí en línea ascendente a pesar del estallido de contagios de la variante ómicron.

A pesar de la subida de los positivos, el Gobierno mantiene su política de bajas restricciones gracias al alto porcentaje de vacunación español. Además, en Cataluña se espera un alivio de las limitaciones –como el toque de queda– a partir del próximo 20 de enero. Solamente un pico de hospitalizaciones haría dudar a las autoridades y a la organización de la viabilidad del evento. “Salvo hecatombe, habrá Mobile”, señalan las fuentes consultadas.

La celebración de Fitur la próxima semana será una piedra de toque para ver como responde el virus ante una feria multitudinaria. Al tener un mayor número de congresistas nacionales que el evento barcelonés, el congreso turístico madrileño se acercará más a la normalidad. Queda por ver si los contagios se dispararán o si por el contrario se mantendrán en la ya ascendente línea actual.

Sin embargo, el éxito o el fracaso del Mobile no depende solamente de las medidas que tomen el Gobierno, la Generalitat y la organización que lidera John Hoffman. Las restricciones en los países de origen de los congresistas juegan también un papel importante en la ecuación. Y en Asia, por ejemplo, países como China tienen cuarentenas de hasta dos semanas para aquellos que entren al país, aunque sea de regreso.

Existe por ello el temor de que marcas que en principio debían acudir al evento no asistan. Así sucedió en el CES de Las Vegas, del que se ausentaron enseñas como Amazon, Twitter y Deutsche Telekom –las tres confirmadas en el congreso barcelonés–. Contactadas por Economía Digital, ninguna de las firmas aportó información sobre sus planes.

Desde Huawei mientras explican a este medio que todavía no han decidido si asistirán directivos de los servicios centrales en China o si por el contrario estarán representados por ejecutivos de la filial europea o incluso locales.

Sony anunció no acudiría al Mobile, aunque ni siquiera había reservado un espacio para 2022

Sí confirmó su baja Sony, que tampoco estaba en la lista de expositores y ya faltó al Mobile de 2021. “Sony Corporation ha tomado la decisión de no tener su stand propio en el MWC 2022. A medida que el mundo se ha desplazado en gran medida hacia las oportunidades digitales y en línea, Sony Corporation se comunicará de manera que pueda llevar nuestras emocionantes noticias sobre productos a un público más amplio”, dijo en un comunicado.

La GSMA respondió con otra nota en la que recordaban que la tecnológica no había reservado ni siquiera espacio para esta edición. “Aunque es decepcionante, respetamos las decisiones estratégicas adoptadas por la compañía”, dijo.

Otra de las que no estará es LG, que el año pasado cerró su división de móviles, explican desde la empresa a Economía Digital. La firma fue de las primeras en anunciar su baja en 2020, no estuvo el año pasado y confirmó que no asistirá a la Fira de Barcelona. Sí estarán, en principio, las filiales LG U+ y LG Innotek.

Un impacto para 500 millones de euros para Barcelona

Ninguna de las fuentes consultadas por Economía Digital habló así de cancelar la edición de 2022 del Mobile World Congress. Sin embargo, a nadie se le escapa el incremento de contagios existente en Europa. Más después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegurase el martes que el 50% de los europeos se contagiará de la variante ómicron en los próximos dos meses.

Tanto la GSMA como las autoridades tienen ganas de realizarlo, aunque vuelva a ser un evento de transición. Además, las voces consultadas no tienen claro que el congreso pueda soportar financieramente otro año sin los ingresos procedentes de expositores y congresistas. Para Barcelona, el congreso implicaba un impacto económico de 500 millones de euros que, evidentemente, no se alcanzará este año.

A pesar de la voluntad de que la feria se realice de forma presencial, la GSMA añadió un matiz a sus palabras: solo se considerará un cambio de planes si así lo aconsejan las autoridades españolas. La estrategia es similar a la de los últimos dos años, cuando dejó en manos de la administración las garantías sanitarias. En 2020 el congreso se suspendió; en 2021, se celebró aunque de manera descafeinada.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no se pronunció sobre la celebración de la feria, pero fuentes del departamento rechazan la responsabilidad que les adjudica la GSMA. “La decisión sobre el formato siempre será tomada por la organización, que es quien pondrá a disposición los medios suficientes para que se desarrolle con seguridad y conforma a las indicaciones sanitarias”, explican a Economía Digital.

Desde el Gobierno mientras prosiguen con su política de evitar suspensiones y restricciones severas gracias al porcentaje de vacunación de los españoles. “Debemos continuar atentos a la evolución de la pandemia, pero siempre que se respeten los protocolos marcados por las instituciones, se puede llevar a cabo un Mobile World Congress presencial, igual que se va a hacer Fitur la semana que viene”, zanjan.