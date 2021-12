LaLiga aprueba el acuerdo con el fondo CVC por el que inyectará 1.994 millones

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga ha aprobado este viernes el acuerdo con el fondo británico de inversión CVC Capital Partners para fomentar el proyecto de LaLiga Impulso que transformará a los clubes y sus instalaciones gracias a la inyección de 1.994 millones de euros. Eso sí, a cambio del 9 % de los derechos audiovisuales durante 50 años.

“Estamos orgullosos de haber alcanzado este acuerdo con CVC, un proyecto que nos va a permitir continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados”, ha declarado el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El reciente acuerdo ha contado con el respaldo de 37 de los 42 clubes que la forman, cuatro votos en contra y una abstención. Y, según ha confirmado LaLiga la primera inyección económica, de 400 millones, llegará a los clubes en unas semanas y podrán iniciar sus proyectos de mejora de infraestructuras, digitalización e internacionalización, entre otros.

Los clubes están preparando los diseños de sus proyectos para abordar este nuevo impulso a los objetivos que intentaban llevar a la práctica hace años, pero no podían cumplir por la falta de financiación. Gracias a este acuerdo, los clubes podrán mirar al futuro con nuevas ilusiones para sus aficionados.

De esta manera, gracias al acuerdo, CVC se convierte en “socio industrial de LaLiga y sus clubes con el objetivo de impulsar su crecimiento global, continuando la transformación hacía una compañía global de entretenimiento digital”.

Por su parte, los equipos se comprometen a destinar el 70% de los recursos que reciban en el marco de este proyecto a inversiones vinculadas a su desarrollo en infraestructuras e innovación tecnológica, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para la reestructuración de su deuda financiera.

La negativa de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club

El pacto, sin embargo, ha tenido la negativa de los clubes Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. Los tres clubes participaron en la Asamblea horas después de haber pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) que desconvocara la misma y de anunciar acciones legales dado que este no lo hizo y se declaró incompetente para tomar decisiones sobre el acuerdo de LaLiga.

No obstante, Javier Tebas ha señalado que la aprobación del acuerdo con CVC Capital Partners supone “un nuevo hito en la historia de LaLiga y los clubes“. Asimismo, el presidente de LaLiga se ha manifestado orgullo de haber sacado adelante el proyecto “a pesar de todos los obstáculos” encontrados.

Ello no implicará, sin embargo, la paz en el sector. La Federación de Luis Rubiales secundó el no de los tres clubes no adheridos al acuerdo y dijo que el contrato con CVC vulneraba el ordenamiento jurídico español, por lo que también prevé acciones legales. La Federación intentó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se posicionara en contra, sin conseguirlo.