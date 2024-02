Planas dice ser optimista en las negociaciones con el campo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este viernes que su reunión de ayer con las organizaciones agrarias fue «un paso adelante» en la búsqueda de soluciones a las quejas el campo, porque «hablando se entiende la gente» y «aunque no es sencillo, creo que lo vamos a conseguir, soy optimista».

En declaraciones a RNE recogidas por Servimedia, Planas dijo que la batería de medidas que formuló a Asaja, COAG y UPA muestran que «siempre hay posibilidades de mejorar las cosas», escuchando y dialogando con el sector.

Puso como ejemplo su propuesta de que la implantación del denominado ‘cuaderno digital’ pase a ser ahora voluntaria y no obligatoria para el sector. Demuestra, a su juicio, que el ministro de Agricultura es «una persona poco dogmática» que se ha avenido a darle ese carácter de voluntariedad aun con el convencimiento de que ese ‘cuaderno digital’ es un instrumento capital en la necesaria adaptación digital del campo. «Pero hemos cambiado de orientación, sí, lo he hablado con mi equipo y lo vamos a hacer voluntario, aunque no abandonamos la medida y vamos a incentivar su uso porque es una buena medida», indicó.

Más medios

En relación con la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario que le anunció ayer a las centrales agrarias, comentó que busca reforzar con un organismo con un mayor rango administrativo y más medios el trabajo que ahora se está haciendo desde la Aica (Agencia de Inspección y Control Alimentario) adscrita a su departamento.

Preguntado por las movilizaciones, afirmó que a él lo que interesan son las inquietudes del «agricultor y ganadero de a pie», cuyas demandas entiende. «El Gobierno y este ministro siempre van a estar a su lado, no de quien convierte los problemas en un instrumento para hacer política radical como la extrema derecha y la derecha extrema, que no tienen ningún interés en el campo y simplemente lo quieren para armar batalla, como esa asamblea ‘friki’ del otro día en el estadio Metropolitano, con gente insultando a las fuerzas de seguridad y diciendo tonterías».

Sobre si ve a Vox detrás de las tractoradas y las protestas del campo, mantuvo que en España «la extrema derecha tiene unas siglas y alrededor de ella hay un magma de nostálgicos de una España que existió antes de 1975, pero la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos no está ahí». «Hago una llamada para evitar cualquier acto de violencia y coacción sobre personas y bienes», proclamó el titular de Agricultura.

El ministro también hizo una nueva apelación a las comunidades autónomas para que ayuden a implementar con éxito las medidas que le anunció este jueves a las organizaciones profesionales.

Aseguró que este próximo lunes se reunirá con los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial «y les pondré deberes», porque «las comunidades tienen mucho que hacer, no solo que decir», en ámbitos como la vigilancia de los precios y la buena aplicación de la Ley de Cadena.

Planas cuenta con las aportaciones que reciba de las autonomías de cara al consejo de ministros de Agricultura del próximo 26 de febrero, en el que se analizarán algunas de las propuestas que le hizo a las organizaciones y que afectan a la Unión Europea.