Madrid dice que la comunidad concentra más del 25% de las farmacéuticas de España

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado este viernes que la región concentra el 26,3% de las farmacéuticas de toda España, es decir, que aproximadamente 1 de cada 4 compañías de este sector tienen su sede en la comunidad de la capital.

Según ha detallado Lasquetty, estas compañías generan una cifra de negocio de 5.000 millones de euros y dan empleo a casi 15.000 personas. Este sector también representa el 21% del total de las exportaciones de la región.

Lasquetty ha ofrecido estos datos durante su intervención en los actos de conmemoración del 100º aniversario del Grupo Juste, compañía farmacéutica pionera en lanzarse a los mercados internacionales y que vende sus productos a más de 30 países de los cinco continentes.

“Grupo Juste es un ejemplo de esas empresas que se adelantan a sus tiempos y que, sin miedo a arriesgarse, innovar y mejorar, contribuyen al avance de la sociedad, obteniendo en 2020 la acreditación de Pyme intensiva en I+D”, ha afirmado.

En este sentido, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar medidas que favorezcan la generación de ideas, porque “la innovación no se puede planificar ni dirigir, sino todo lo contrario. Por ello, el Gobierno autonómico ha apostado por una región libre, que no castiga al que experimenta, no expulsa talento, sino que lo atrae y lo retiene, y vamos a seguir trabajando en ello”.

Lasquetty dijo que las sociedades madrileñas son las que más invierten en desarrollo tecnológico e investigación, con un gasto de 5.246,8 y 4.252,9 millones, respectivamente.