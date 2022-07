Estos son los motivos por los que te pueden denegar el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a aquellas familias que se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Este año el Gobierno ha incrementado en un 3% el ingreso mínimo vital, aunque la cuantía varía en función de cada beneficiario, pudiendo ser individual o unidad de convivencia. Como todas las ayuda, tiene un seguido de requisitos como tener «capacidad jurídica» y una edad mínima de 23 años, tener una residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud y poder demostrar estar en una situación de vulnerabilidad económica.

Motivos por los que pueden denegar el Ingreso Mínimo Vital

Uno de los principales motivos por lo que la Seguridad Social puede denegar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital es no poder demostrar estar en una situación de vulnerabilidad económica, al no cumplir con el límite económico anual en relación con la unidad de convivencia. Estos son los límites anuales para este año:

Un adulto (17.698,80 euros al mes); un adulto y un menor (24.778,32 euros); un adulto y dos menores (31.857,84 euros); un adulto y tres menores o más (38.937,36 euros); dos adultos (24.778,32 euros); dos adultos y un menor (31.857,84 euros); dos adultos y dos menores (38.937,36 euros); dos adultos y tres menores o más (46.016,88 euros); tres adultos (31.857,84); tres adultos y un menor (38.937,36 euros); tres adultos y dos menores o más (46.016,88 euros); cuatro adultos (38.937,36 euros) y cuatro adultos y un menor (46.016,88 euros).

Otro de los motivos es no poder demostrar haber vivido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año en España. No obstante, no deberán cumplir con el año exigido los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Tampoco las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y las mujeres víctima de violencia de género.

También pueden denegar el Ingreso Mínimo Vital por falta de documentación, por incumplimiento de requisito de rentas y/o patrimonio o por ser administrador de una sociedad.

Complemento de hasta 100 euros por hijo

Además, ahora el Ingreso Mínimo Vital se verá reforzado en la lucha contra la pobreza infantil con la puesta en marcha el nuevo complemento de ayuda a la infancia, impulsada por Unidas Podemos, de una cuantía mensual de 100 euros por cada menor de 3 años; de 70 por cada niño de entre 3 y 6 años y de 50 por cada menor de entre 6 y 18 años.