Netflix ya sale más caro que Disney, Amazon Prime y HBO juntas: 145 euros menos

Las cuentas compartidas en Netflix han llegado a su fin. Tal y como ha anunciado la plataforma, las personas que no convivan en un mismo hogar no podrán compartir la misma cuenta, si bien ha remarcado que creará funciones pensadas para verse en una sola casa. Los usuarios podrán escoger la ubicación principal de la cuenta, que podrán usar todas las personas que vivan en su hogar. No obstante, será necesario pagar para añadir cuentas adicionales para las personas que no convivan.

«Valoramos a nuestros suscriptores y entendemos que tienen a su disposición muchas opciones de entretenimiento», ha destacado la compañía. «Cada cuenta de Netflix está diseñada para un solo hogar y los suscriptores pueden elegir entre varios planes con distintas características», ha subrayado, a la vez que ha recordado que más de cien millones de hogares comparten sus cuentas.

Tras la entrada en vigor de la nueva política de la plataforma, el usuario habrá de desembolsar 5,99 euros extra para añadir una subcuenta. Por tanto, la suscripción del modelo Estándar se elevaría hasta los 18,99 euros mensuales, si se incorpora un usuario que no conviva en el mismo hogar. Otra opción será añadir dos subscriptores adicionales a la suscripción de la cuenta Premium, lo que disparará el importe hasta los 29,97 euros.

Netflix. Foto: Pixabay.

¿Qué es más barato?

Actualmente, el precio del plan Premium en Netflix asciende hasta los 216 euros. Un importe considerablemente superior al de Amazon Prime, que se sitúa en los 50 euros; Disney Plus, en los 90 euros; y HBO Max en los 70 euros.

Si se contratan los servicios disponibles en las tres plataformas competidoras de Netflix el resultado es un precio de 70,83 euros anuales. Pues, el precio de Disney + compartido con cuatro personas se sitúa en los 22,5 euros anuales, mientras que el de Amazon Prime con dos cuentas es de 25 euros anuales y el de HBO Max con tres cuentas compartidas alcanza los 23,33 euros.

Si se suman los importes a desembolsar para poder ver las películas y series de las plataformas competidoras se evidencia que es inferior al que se abonaría por tener Netflix. Y es que, conllevaría un ahorro de 145 euros a los usuarios, puesto que a los 216 euros que se deberán abonar después del cambio de política de la compañía, se tendrán que restar los 70 euros que comportaría subscribirse al resto de plataformas.