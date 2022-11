Esta es la pensión de jubilación que te queda si no llegas a 15 años cotizados

La cuantía de la pensión de jubilación depende de los años cotizados, así como de tu sueldo durante los últimos años y de la edad con la que te jubiles. Por tanto, los años en los que tú y las empresas en las que trabajaste habéis pagado a la Seguridad Social constituyen un elemento fundamental y se requiere un mínimo de 15 para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación.

La pensión no contributiva de jubilación es una ayuda económica concedida por el Estado a las personas que no han cotizado el periodo suficiente o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva y no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

1.500 euros anuales como mínimo

Mientras que para percibir la totalidad de la pensión de jubilación contributiva es necesario haber cotizado durante al menos durante 37 años y seis meses, o bien, solicitar el subsidio con una edad superior a los 66 años y dos meses, en el caso de la prestación no contributiva la cuantía a percibir es fija.

Las personas que obtienen el derecho a estas pensiones se convierten en pensionistas de la Seguridad Social con las mismas garantías y los mismos beneficios que el resto de pensionistas, pudiendo disfrutar de la prestación económica mensual, asistencia sanitaria pública, complemento para los titulares de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada y servicios sociales.

El importe económico de esta prestación varía en función de los ingresos y la situación familiar. Mientras que la cuantía mínima se sitúa en los 1.474,90 euros anuales, el importe máximo que se puede cobrar por esta prestación económica asciende hasta los 5.899,60 euros al año. Ambas cantidades se abonan en 14 pagas y van desde los 105,35 euros en el primer caso a los 421,40 euros en el segundo. Esta pensión no contributiva de jubilación es incompatible con la de invalidez.