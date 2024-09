La Seguridad Social confirma los pensionistas que no cobran la paga extra de Navidad este año

A finales del mes de noviembre, aquellos pensionistas que cobran su prestación en 14 pagas, reciben la llamada paga extra de Navidad. Esta cuantía se debe a que la mayoría de las prestaciones de este tipo se abonan en 14 meses, es decir, los 12 reglamentarios más dos más. La primera se abona en junio y la segunda en noviembre, donde reciben el doble. Es decir, si se cobran 750 euros, en estos meses, cobran 1500 euros.

La fecha elegida para abonar las pagas no es casualidad. A finales de noviembre, concretamente entre el día 22 y 25, reciben la paga con el objetivo de afrontar mejor el final del año. En diciembre los españoles gastan más por la navidad y este ingreso extra les ayuda a estar más aliviados.

No obstante, no todos los pensionistas tienen derecho a recibir la paga extra de Navidad, por lo que puede que tu seas uno de ellos y no recibas la doble. Así, es fundamental estar informado sobre cómo estos cambios pueden impactar tu bolsillo durante las festividades.

Qué pensionistas no recibirán la paga extra de Navidad

La Seguridad Social ha aclarado que, en casos de reconocimiento inicial o reanudación de pensiones suspendidas, la cuantía de la paga puede variar. En estos casos, las pagas extraordinarias correspondientes a junio y noviembre se calcularán dividiendo la pensión en seis partes, correspondientes a los meses de devengo desde diciembre hasta mayo, y de junio a noviembre, respectivamente.

Lo interesante es que, incluso si solo se abona un día de la pensión en un mes, este se considerará para el cálculo de la paga extraordinaria.

Los jubilados se preparan para recibir las pagas extras de Navidad. Foto Stefamer Pik

Por lo tanto, los pensionistas por jubilación, viudedad y todas aquellas que sean fijas, no tendrán ningún tipo de problema, podrán seguir recibiendo su paga extra de Navidad y en junio.

Quiénes tienen derecho a las pagas extras

Todos los pensionistas, ya sea por jubilación, viudedad u orfandad, reciben esta paga, excepto aquellos que perciben pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En estos casos, los pagos se distribuyen en 12 mensualidades y las pagas extraordinarias ya están incluidas en esos cobros mensuales.

Cuándo se pagará la paga extra de Navidad

Como es habitual, los pensionistas cobran su pensión todos los meses entre el día 22 y 25. En este caso, el día 25 de noviembre cae en lunes, por lo que en la mayoría de casos se recibirá la paga extra de Navidad este día. Dependiendo la entidad bancaria, puede que sea el sábado 23 cuando recibas el ingreso.