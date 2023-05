Se puede renunciar a un trabajo y luego cobrar el paro: te contamos cómo

Si eres una de las 2.862.260 personas que se encontraban en situación de desempleo en España en el mes de abril probablemente estés interesado en cobrar la prestación contributiva por desempleo, popularmente conocida como el paro. Se trata de una ayuda que tiene como objetivo «proteger a las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, se encuentran en desempleo y han cotizado a la Seguridad Social más de 365 días».

Sin embargo, puede darse el caso en muchas ocasiones de no tener acumulado este periodo de cotización para acceder a dicha prestación, por lo que no se tendría derecho a cobrarla a pesar de haber finalizado la relación laboral y haberse dado de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por cada cuatro meses de cotización se tiene derecho a un mes de esta prestación y hasta un máximo de dos años. Cabe recordar que con el seguro del paro también se cotiza a la Seguridad Social para las pensiones por jubilación, incapacidad permanente y de la asistencia sanitaria.

Para calcular la duración del paro, se tienen en cuenta las cotizaciones por desempleo de los últimos 6 años que no hayan sido computadas para cobrar paro anteriormente. Conviene tener en cuenta que los días de vacaciones que hayan sido pagados y no disfrutados se tendrán en cuenta en el cálculo.

Por cada cuatro meses de cotización se tiene derecho a un mes de esta prestación. Foto: Freepik.

En relación con la cuantía, según se especifica en la portal del SEPE, para las personas sin hijos se sitúa entre los 560 euros y los 1.225 euros mensuales. Mientras que el importe para las personas con un hijo a cargo oscila entre los 749 euros y los 1.400 euros, las personas con más de un hijo pueden llegar a percibir 1.575 euros cada mes.

Así puedes dejar tu trabajo y cobrar el paro

A pesar de que el paro se puede cobrar cuando finaliza la relación laboral con una empresa, ya sea por un despido o por finalización de contrato, existe una excepción. Se trata de las personas que abandonan la compañía para ir a otra y quedan en paro tras no superar el periodo de prueba.

No obstante, conviene tener en cuenta que si no ha pasado un mínimo de tres meses desde el cese del trabajador por parte del empresario por este motivo y la baja no se tendrá derecho a cobrar el paro. Es decir, sí se puede cobrar la ayuda siempre y cuando hayan pasado tres meses desde la última baja voluntaria.