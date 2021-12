UGT, optimista con la reforma laboral: “Esperamos que mañana las negociaciones queden concluidas”

Si hace dos días CCOO enfriaba el optimismo generado en torno a un posible acuerdo para la reforma laboral, UGT ha mostrado lo contrario este jueves. “Espero que mañana las negociaciones queden bastante concluidas y avanzadas”, ha asegurado su secretario confederal en declaraciones a TVE. El líder sindicalista ha apuntado que las tres partes -sindicatos, patronal y Gobierno- saben “perfectamente” en que punto se encuentran las conversaciones.

“Ahora continuar hablando es debatir sobre lo mismo y no encontrarle más salida a la que ya sabemos hoy que puede haber”, ha agregado y, por lo tanto, ha asegurado que es “moderadamente optimista”. No obstante, ha añadido que no va a ser fácil. “Estamos tocando elementos muy importantes del sistema de relaciones laborales de nuestro país”, ha explicado.

En cualquier caso, si hay acuerdo será a tres porque, si es un acuerdo a dos, dejando fuera a la patronal, “con toda seguridad que mañana no se va a concluir”, ha aseverado Álvarez. “Estamos dispuestos a flexibilizar, nosotros estamos dispuestos a dejarnos plumas en el camino para que la patronal este porque nos parece que es muy importante para el país que el acuerdo sea tripartito”. Sin embargo, ha añadido que, si las empresas se quedaran fuera, su posición va a ser de defender unas reformas de “más profundidad y calado”.

Comienza la cuenta atrás con el escollo de la temporalidad

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo aprobar la reforma laboral antes de que concluya el año. Por ello, está realizando y presentando en la mesa de diálogo social, que actualmente se reúne casi a diario, continuas modificaciones a sus borradores en los que ha ido relajando progresivamente sus planteamientos en uno de los principales escollos de la negociación para CEOE: la temporalidad.

La última propuesta del Gobierno, referida al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que versa sobre este asunto, permitiría que fueran las empresas las que fijaran los contratos temporales, según informaron a Economía Digital en fuentes del diálogo social. Sin embargo, respecto a este asunto, Álvarez ha dado a entender que serán los sindicatos los que salgan ganando.

La vicepresidenta Yolanda Díaz en una rueda de prensa. Foto: EFE

“Miles de empresas en nuestro país que habitualmente utilizan la contratación temporal y la precariedad en su sistema productivo. Y a esas empresas yo creo que les va a costar entrar en un nuevo sistema. No van a salir perdiendo, al contrario. El nuevo sistema va a facilitar que las empresas sean mas productivas y competitivas, pero los cambios siempre son difíciles”, ha apuntado.

“El nuevo sistema va a facilitar que las empresas sean mas productivas y competitivas, pero los cambios siempre son difíciles”

El secretario confederal de UGT ha indicado que existen “reticencias importantes” por parte de la patronal cuando se habla de contratación, pero que este es un “punto clave”. “La Unión Europea nos exige ir a un proceso de estabilización del empleo en nuestro país y en lo que hace referencia a la negociación colectiva pues todavía es mas evidente”, ha subrayado.

Leer más: Sánchez prioriza al PNV y olvida a ERC para aprobar la reforma laboral en el Congreso

Álvarez también ha hecho referencia a la congelación de los salarios que, según ha apuntado, se mantienen en esta situación desde hace nueve años. “La patronal también sabe que si no hay un cambio de normas este país va a entrar en una situación de conflictividad muy fuerte porque no estamos dispuestos a que los salarios se mantengan en una situación de congelación como ocurre desde el año 2008 desde el punto general del país”, ha zanjado.