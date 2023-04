Yolanda Díaz espera un espaldarazo laboral a su candidatura con empleo ‘récord’ en marzo

Los datos de empleo del mes de marzo que se publicarán este martes serán motivo de alegría para la candidatura política de la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Si el empleo ha logrado mantener el mismo tono en los últimos 15 días de marzo que en las cuatro semanas anteriores, podríamos estar ante un nuevo récord de afiliación con un crecimiento mayor al de la media de los últimos meses.

Según los datos de afiliación a mitad de mes que publica el Ministerio de Seguridad Social, el empleo habría aumentado en 117.049 afiliados en términos desestacionalizados en el periodo que va de mitad de febrero a mitad de marzo y sumaría un total de 20.450.615 personas afiliadas, el mayor número de la serie histórica. No obstante, habrá que esperar a la afiliación media en términos originales, sin el cálculo de la desestacionalización, para confirmar el número de inscritos en el mes en la Seguridad Social.

Esta creación de empleo está yendo acompasada, además, de un impulso a la contratación indefinida en comparación con los niveles anteriores a la reforma laboral, que terminó de entrar en vigor en abril de 2022. Según los últimos datos de contratos de febrero, los indefinidos crecieron un 55,7% respecto al mismo mes del año anterior, siendo el 46,8% de ellos indefinidos a tiempo completo, el 24,5% indefinidos a tiempo parcial y el 28,7% fijos discontinuos.

A falta de conocer la evolución del empleo en los grupos que suelen tener peores datos (mujeres, jóvenes menores de 25 años, autónomos y parados de larga duración), una cifra positiva de afiliación supondría un punto a favor de la vicepresidenta y apuntalaría su principal iniciativa legislativa en el Gobierno de coalición, la reforma laboral. Medida que casi tumba a Díaz por tener en contra a varios de los socios habituales del Ejecutivo (Esquerra Republicana, Bildu y PNV, entre otros) y que salió finalmente adelante por un error en el sentido del voto del diputado del PP Alberto Casero.

Peores datos de paro

Los datos de parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal permiten sacar menos pecho que los de afiliación. Aunque el paro ha descendido en algo más de un millón de personas desde el pico que alcanzó en febrero de 2021 como consecuencia de la pandemia, el número de parados roza los tres millones. Además, el paro registrado se ha comportado peor que la afiliación en los últimos meses.

En concreto, en febrero se registraron 2.911.015 parados frente a los 2.837.653 de diciembre de 2022. El paro aumentó sobre todo en enero por el fin de la campaña navideña, aunque lo hizo también ligeramente en febrero. Marzo suele ser mejor mes para el desempleo, de hecho, ha registrado variaciones mensuales negativas desde 2013, exceptuando 2020 por el sock de la crisis sanitaria. Aún así, los parados seguirán siendo muchos más que los que había antes de la crisis financiera de 2008. Por ejemplo, en febrero de 2007 España tenía 2.075.275 personas en paro.

Nuestro país sigue teniendo la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, del 12,87% según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del INE, mientras que la media de la UE se sitúa en el 6,1%. Además, no todas las personas en paro se registran en las oficinas de empleo, según incide la AIReF.

Fuentes de la institución explican que la cifra de paro registrado no refleja bien la realidad de los desempleados en España. En su opinión, 2022 cerró con un 18% de población activa «infrautilizada», es decir, que no trabajaba en la medida que querría hacerlo. Dentro de este ‘indicador de infrautilización del trabajo’ engloban, además de a las personas en paro que registra la EPA, a las personas inactivas que no buscan trabajo porque creen que no lo encontrarán; a personas en ERTE y en ERE; a inactivos que no buscan trabajo por estar desanimados y a ocupados que trabajan menos horas de las que querrían.