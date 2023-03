La AIReF rebaja el optimismo laboral del Gobierno: la tasa de paro no refleja la realidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha afirmado este miércoles que la tasa de paro ordinario «es cada vez menos representativa» para medir las personas que tienen un «empleo efectivo». De manera que, según fuentes del organismo, 2022 cerró con, aproximadamente, un 18% de población activa española «infrautilizada», es decir, que no trabajaba en la medida que querría hacerlo. Dato que contrasta con la tasa de paro del 12,87% que reporta el INE.

Según la AIReF, este «indicador de infrautilización del trabajo» es una medida alternativa a la tasa de paro ordinario y reflejaría mejor la situación del paro en España. En este indicador incluyen, además de las personas en paro que registra la EPA, las personas inactivas que no buscan trabajo porque creen que no lo encontrarán; personas en ERTE y en ERE; inactivos que no buscan trabajo por estar desanimados y ocupados que trabajan menos horas de las que querrían.

El motivo de pérdida de representatividad de la tasa de paro ordinaria es, según el organismo de control fiscal, la aparición de «nuevas formas de trabajo». Fenómeno que se inició antes de la reforma laboral del Gobierno de coalición, pero que esta ha incrementado al introducir cambios en los tipos de contratación. «Estamos viviendo un momento de transición» en el mercado laboral, afirman desde la AIReF.

Caída en las horas trabajadas

Uno de los cambios tras la reforma laboral en los que inciden los centros de estudios económicos Fedea y BBVA Research es en el incremento de la contratación con la modalidad de fijo discontinuo. Concretamente, en la situación no registrada en el paro ordinario que se produce cuando estos trabajadores inician un periodo de inactividad, ya que mantienen su relación laboral pese a no trabajar y no aparecen como parados.

Esto les ha llevado a presentar un indicador de «paro efectivo» en el que incluyen a los fijos discontinuos inactivos y a otros demandantes de empleo ocupados. Indicador que, según explica AIReF, difiere del suyo de «infrautilización del trabajo».

Por otra parte, la AIReF incide en la llamativa evolución de las horas trabajadas, que no recuperan los niveles prepandemia a pesar de la superación con creces del número de ocupados. Al final de 2022, las horas trabajadas fueron inferiores en un 1 % a las anteriores a la crisis sanitaria, según las cifras de contabilidad nacional. Esto se debe, según la AIReF, a que han aumentado las personas que declaran trabajar cero horas y entre 1 y 19 horas en la EPA, mientras han disminuido las personas que trabajan entre 40 y 49 horas. Por lo que es necesario «más esfuerzo» en medir mejor las horas trabajadas.