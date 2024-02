Yolanda Díaz firma con EE. UU. una declaración para frenar la depreciación del trabajo por algoritmos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió este lunes con la secretaria de Trabajo en funciones de EEUU, Julie Su, con quien firmó una declaración para promover la transparencia en los algoritmos que se utilizan en el ámbito laboral, ya que, según alertó, están «depreciando el valor» del trabajo.

«Los algoritmos no son neutros, sino que tienen sesgos», advirtió Díaz en una rueda de prensa en Washington, donde comenzó un viaje oficial de tres días desde este lunes. Según la vicepresidenta, la relación entre el Gobierno de España y la Administración Biden es «magnífica».

En su opinión, «los algoritmos no andan solos por las calles, no despiden solos por la calle, no son libres», sino que son «una de las herramientas que, sin lugar a dudas», está «depreciando el valor» del trabajo y su «futuro» en el mundo.

Además, señaló que se debe potenciar la economía digital, pero sin dejar de «garantizar los derechos fundamentales», pues «nada tiene que ver» el modo en que se organiza cada empresa con el respeto a los derechos básicos.

Asimismo, defendió que exista una mayor «democracia» en el trabajo y que los empleados puedan participar en el modo en que se diseñan, pues contribuyen a decidir cuestiones clave en sus vidas.

Caja negra

Igualmente, Díaz sostuvo que con la falta de transparencia que existe en el diseño de los algoritmos no solo están desprotegidos los empleados, sino también las compañías, porque «en muchas ocasiones desconocen» ellas mismas la «caja negra» de esos algoritmos.

La vicepresidenta segunda puso también en valor que, como en la UE, en EEUU España ha sido felicitada por la ‘ley rider’ para proteger los derechos de los repartidores que utilizan plataformas digitales.

Por otra parte, preguntada por la colaboración entre EEUU y España para promover una migración ordenada, la vicepresidenta segunda dijo conocer el acuerdo entre Pedro Sánchez y Joe Biden y proclamó que «el Gobierno de España cumple siempre sus acuerdos y no tenga dudas de que así va a ser».

Finalmente, destacó que el sector del automóvil es fundamental no solo en EEUU, sino también en España, y resaltó que se reúne mucho en el país con representantes de las empresas del sector, poniendo como ejemplo al presidente de la patronal automovilística española.