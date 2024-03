¿Cómo conseguir un certificado de la Declaración de la Renta?

Queda menos de un mes para que se abra el plazo para presentar la Declaración de la Renta, un trámite que se podrá llevar a cabo tanto por internet, como por teléfono o de forma presencial. Probablemente, las personas que se han enfrentado a la presentación del borrador en alguna ocasión ya se han familiarizado con el trámite.

Sin embargo, pocos contribuyentes conocen la existencia del certificado de la Declaración de la Renta, un documento que permite a los ciudadanos garantizar que han cumplido con sus obligaciones tributarias anuales.

Qué certifica

El documento acredita los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a la persona que formaliza la solicitud. Si ha presentado declaración, se indica la modalidad de tributación en que se ha presentado, individual o conjunta, y se desglosan datos económicos y personales relativos a la declaración.

El certificado se puede solicitar independientemente de que se haya presentado la Declaración de la Renta

En el caso de que no se encuentre en la obligación de declarar y no haya presentado el borrador, el certificado acredita las imputaciones de renta, a excepción de los supuestos en los que no consta información relativa a rentas o rendimientos, según recoge la Agencia Tributaria.

Qué detalla

El certificado tributario contiene la información que figura a continuación:

Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal

Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban ser certificados

La inexistencia de la información que se solicita en las bases de datos de la Administración tributaria o la improcedencia de suministrar dicha información, cuando esta no se pueda certificar

Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y el código seguro de verificación

Dónde se obtiene

Existen distintas vías para obtener el certificado, como la aplicación de la Agencia Tributaria. Otra de de las opciones es formalizar la gestión a través de internet, para lo que es indispensable disponer de certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia facilitado previamente por las autoridades fiscales.

Quienes estén interesados en conseguir el certificado también contarán con la posibilidad de hacerlo por teléfono, si bien será necesario contar con Cl@ve PIN y solicitar cita previa por teléfono mediante la aplicación de Hacienda, o bien, a través de los números de teléfono 901 200 351 o 912 90 13 40.

El certificado se puede obtener en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Foto: Freepik.

También se puede tramitar de forma presencial en las delegaciones y administraciones de la Agencia Tributaria, solicitando cita previa. Las personas que opten por esta modalidad recibirán el certificado en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ) y en la sede electrónica, pero también se les enviará por correo postal.

Para formalizar la gestión en persona será indispensable descargar el modelo de solicitud disponible en la página web de la Agencia Tributaria. En el documento se deberán facilitar los datos personales del interesado o del representante. A la vez, se deberá especificar para qué se solicita el certificado, ya que puede acreditar distintas situaciones:

Presentación de la declaración de la Renta

Autoliquidaciones

Situación censal

Cumplimiento de obligaciones tributarias

La existencia o inexistencia de deudas o sanciones pendientes de pago

Validez

Los certificados tributarios disponen de una validez máxima de doce meses a partir de la fecha de expedición, siempre y cuando no se produzcan cambios en las circunstancias del contribuyente que tengan un impacto directo sobre el contenido del documento. Los certificados que se refieran a obligaciones no periódicas tendrán una validez inferior, de tres meses.

Los contribuyentes deben tener en cuenta que pueden comprobar la validez del certificado tributario a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Tras pulsar sobre el apartado ‘Notificaciones y cotejo de documentos’, han de introducir el código seguro de verificación (CSV) que aparezca en el certificado.