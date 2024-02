Qué es el EORI y para qué sirve

El número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI) es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico o a otra persona con el fin de registrarlo a efectos aduaneros.

Quién debe tener número EORI

En general, todas las personas físicas y jurídicas que, en el curso de su negocio, intervienen en actividades a las que se aplica la legislación aduanera dentro de la Unión Europea, necesitan el número EORI.

No obstante, el EORI está previsto únicamente para operadores económicos, es decir, aquellas personas o entidades que en el marco de una actividad empresarial o profesional realicen actividades relacionadas con la aduana. Por lo tanto, las personas que no sean operadores económicos no tendrán obligación de registro ante las autoridades aduaneras.

Para que sirve

El número EORI facilita el despacho aduanero para cualquier empresa o personas que necesite realizar trámites aduaneros. Al importar o exportar mercancías, este número permite a las autoridades aduaneras identificar rápidamente al operador económico.

Asimismo, mejora en la seguridad y control de mercancías, es decir, permite a las autoridades realizar un seguimiento más efectivo de las mercancías que cruzan las fronteras. Esto no solo ayuda a prevenir el fraude y otras actividades ilegales, como el contrabando o la evasión fiscal, sino que también incrementa la seguridad global del comercio internacional.

El número EORI refuerza la cooperación internacional. Imagen: Freepik.

Este identificador también facilita el intercambio de información entre las distintas aduanas de los países miembros de la Unión Europea (UE) y entre estas y los operadores económico.

Además, al unificar el sistema de identificación de los operadores económicos mediante el número EORI, se reduce la complejidad de los procedimientos aduaneros.

Finalmente, este número también refuerza la cooperación internacional, al facilitar la colaboración entre las aduanas de la UE y la de países terceros.

Solicitud

En España la solicitud del número EORI debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el apartado «Todas las gestiones».

En aquellos casos en que se trate de transportistas que no estén establecidos en la UE y no estén obligados a obtener un NIF en España se ha creado el formulario de “solicitud de EORI para no establecidos” con el objeto de facilitar su registro sin necesidad de obtención de NIF previo.

Este formulario puede presentarse en papel en cualquier Dependencia de Aduanas e II.EE, personalmente o a través de un representante, en cuyo caso, habrá que consignar sus datos de contacto en la casilla correspondiente.

En general, los datos a proporcionar serán los siguientes: