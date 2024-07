Así puedes dar la lectura del gas en Naturgy

La lectura de gas tiene como objetivo el registro del consumo de gas natural que realiza un usuario en su casa o negocio. Esta es fundamental para determinar la cantidad del recurso que el cliente ha consumido en un período específico.

Cada usuario tiene instalado un contador de gas en su propiedad y la distribuidora contratada es la encargada de realizar la lectura del contador. Aunque se recomienda que la lectura sea cada dos meses, la distribuidora está obligada -por ley- a hacerla al menos una vez al año.

Además, la lectura de gas evita que pagues de más, ya que las compañía que no obtienen los datos sobre el consumo real de gas, hacen lecturas estimadas que se traducen en facturas más elevadas. Esta práctica es recurrente porque el usuario no facilita la información o la empresa no ha podido acceder al contador.

El consumo de gas se miden metros cúbicos (m³) y para calcular el costo, es necesario convertir los metros cúbicos a kilovatios hora (kWh), que es la unidad de medida utilizada para la facturación.

En Naturgy

La energética expone varias opciones para facilitar la lectura de gas que enviará posteriormente a la distribuidora. La primera de ellas es a través de la App Naturgy Clientes: en el apartado «Lecturas», tendrás que capturar una foto de tu contador y enviar la lectura escaneada.

Otras formas son el Área Clientes web, donde está habilitada la opción de «Dar lectura de Gas», y por WhatsApp escribiendo al 626 888 222 en cualquier momento del día. En esta última, deberás indicar la opción Contratos/Dar Lectura seguido de pasos guiados por Naturgy.

La lectura de gas también puede realizarse a través del teléfono gratuito 900 100 251, indicando «Lectura» como la razón de la llamada. Aquí se te pedirá el número de referencia de tu factura de gas, tu número del documento de identidad del titular (NIF/NIE/Pasaporte) y los números del contador. Otra opción es comunicándote directamente con la distribuidora de gas de tu zona.

Por último, las comercializadoras también ofrecen sus propios servicios para lecturas de gas con el fin de que sus clientes puedan aportar el consumo de la energía consumida.