Acerinox denuncia los problemas para firmar contratos de suministro a largo plazo con las eléctricas

Lo peor de la crisis energética parece haber pasado, o al menos los efectos más devastadores. Pero el camino no ha sido sencillo, sobre todo, tal y como denuncia públicamente Acerinox, porque las grandes industrias se han visto muy expuestas a los precios del mercado mayorista, y sobre todo porque el acceso y la disponibilidad a firmas de PPA (contratos de suministro eléctrico a largo plazo) ha sido muy reducido.

Así lo ha planteado el director financiero de la compañía, Miguel Ferrandis, que ha manifestado ante un grupo de analistas que la disposición de PPA ha sido muy escasa en el último año. Pese a todo, desde Acerinox aseguran que están trabajando en la firma de más contratos a largo plazo, puesto que se trata de la mejor manera de tener unos costes energéticos predecibles y a menor precio.

No obstante, no se trata de un proceso sencillo ni ágil. De hecho en Acerinox asumen que la firma de nuevos contratos PPA llevará más tiempo de lo normal, sobre todo porque el contexto energético actual está demasiado revuelto. Algo que las eléctricas y grandes promotores saben, y no dudarán en aprovechar.

El gran consuelo para la compañía acerera es que la denominada ‘excepción ibérica‘ está cada vez más cerca, o al menos eso parece. Y es que este plan de choque que ha aprobado el Gobierno junto a Portugal conseguirá una reducción del precio mayorista de la electricidad gracias al tope que se impondrá al gas natural que usas los ciclos combinados, y que su alto coste estaba distorsionando el mercado.

De esta manera, y hasta que se consiga acelerar esa tramitación de PPA, a partir del próximo mes de junio la luz dejará de tener un precio tan elevado; o al menos tan alto como en los últimos meses tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso.

¿Qué está sucediendo con el mercado de PPA?

La firma de contratos a largo plazo de carácter renovable deberían ser una solución a muchos problemas, sin embargo se ha convertido en un problema en sí mismo. Según explican fuentes del mercado a ECONOMÍA DIGITAL, se están viendo muchos cuellos de botella en la tramitación de activos renovables. Esto hace que la financiación de dichos activos se retrase y la necesidad de buscar PPA vaya más lenta. Un efecto domino.

Dichas fuentes también asumen que después de la moratoria no están entrando tantos proyectos como se esperaba. Esto es debido principalmente a los escollos sufridos en la adjudicación de capacidad, la tramitación ambiental y los permisos urbanístico. Esto provoca un grave problema incluso a nivel de alineación entre leyes del Estado y CCAA, esto genera muchos retrasos.

Otra cuestión que afecta directamente a la firma de este tipo de contratos tiene que ver con la financiación. En este caso, según explica a ECONOMÍA DIGITAL el socio director de Advanced Energy Consulting, Jordi Martínez, «estamos viendo un mayor número de bancos, fondos de deuda e incluso inversores financiando los activos sin necesidad o requisito de PPA. Muchos están aprovechando el buen momento de precios para intentar capturar ‘upside’ en los primeros años de proyecto para empujar las rentabilidades hacía arriba. Esto hace que el apetito de PPA en un escenario de precios actual por parte de vendedores no sea tan alta.

De igual modo, Jordi Martínez señala que «estamos viendo precios muy altos en los mercados de la energía, y esto hace que los generadores se sientan cómodos con una mayor exposición ‘merchant’, por lo tanto, los gestores de los portfolios, sobre todo aquellos que esperan una alta rotación de activos en el corto y medio plazo, no tengan demasiado interés en cerrar».