Onur Genç defiende la apuesta de BBVA en Turquía: «Sin inflación ganaríamos 1.600 millones»

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, asegura que la OPA sobre Garanti, con la que el banco terminó controlando el 86% del capital, no fue un error. «Evidentemente no está rindiendo como esperaríamos, pero es un año particular porque hay hiperinflación«, excusaba en la presentación de resultados celebrada este viernes.

BBVA anunció en junio que aplicaría la contabilidad hiperinflacionaria con efecto desde el 1 de enero de 2022. Esto hizo que, entre enero y junio, el beneficio del banco turco bajara hasta los 18 millones de euros frente a los 564 del año pasado. Entre julio y septiembre, el beneficio ha sido de 318 millones lo que ha hecho que, en los nueve primeros meses del año se eleve a 336 millones.

«Sabíamos que las previsiones de beneficio serían bajas, de hecho, creíamos que Garanti no aportaría nada este año y sí lo está haciendo» presumía el CEO. Así, ha aprovechado para destacar que, si no fuera por la inflación actual (del 83%) el beneficio no sería de 300 millones sino de 1.600 millones.

Leer más: La hiperinflación en Turquía y Argentina lastrará los resultados de BBVA

De esta manera, Genç volvía a defender una vez más que BBVA no se ha equivocado con su apuesta por Turquía e insistía en que el horizonte de inversión con el que trabaja el banco es «a largo plazo» porque el país tiene un potencial «muy grande».

Sin embargo, el número dos del banco no se atrevía a decir cuándo alcanzará su filial turca las cifras esperadas por BBVA porque con la situación de inflación que hay actualmente la perspectiva no es adecuada. «Hay que darle tiempo, la inversión, insisto, es a largo plazo«.

Pese a los ajustes, Garanti ha pasado de aportar el 2% de beneficio total del grupo hasta junio, al 6% en septiembre. Además de Turquía, el banco ha sufrido en sus cuentas el efecto de la hiperinflación en Argentina. A cierre de septiembre, dicho impacto se recoge en la línea de «otros ingresos y cargas de explotación» de BBVA y situó en -669 millones de euros, notablemente por encima de los -271 millones acumulados hace un año.

Con todo, BBVA ha ganado más de 4.800 millones de euros en los nueve meses del año con México a la cabeza, aportando unos 3.000 millones y seguido de España, con más de 1.300 millones hasta septiembre.