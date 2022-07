Caixabank denuncia que el impuesto bancario del Gobierno contraviene la normativa europea

Caixabank ya ha hecho cálculos de cuánto le tocará pagar por el nuevo impuesto del Gobierno después de que este jueves se conociera que gravará el 4,8% del margen de intereses más comisiones de los bancos. «La tasa tendrá un impacto de entre 400 y 450 millones basado en las cuentas del 2022″, adelantaba el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la presentación de resultados.

En este sentido, el CEO destacaba que de momento se trata una proposición de Ley en tramitación y puede variar, ya que hay detalles técnicos que no están claros. A pesar de esto, asegura que la medida es «equivocada, errónea, injusta, distorsionadora y contraproducente». E incluso contraviene la normativa europea porque prohíbe la repercusión a los clientes.

«Nosotros tenemos unas guías, las de la EBA, que piden que repercutamos todos los costes de capital, financiación de crédito, e incluso los costes de naturaleza tributaria, lo dice explícitamente la normativa europea«. Pero el nuevo impuesto del Gobierno, lo prohíbe e incluso lo penaliza.

Gortázar recordaba que la banca tiene una normativa tributaria en Europa que les respalda y ahora, una normativa española «dice todo lo contrario». Y a su juicio, el país no debería permitirse ir a la contra. Sin embargo, es una cuestión que tendrán que analizar los supervisores de España y Europa.

También criticaba que el nuevo impuesto es distorsionador de cara a la competencia pues solo afecta a determinadas entidades, las que tuvieran ingresos por encima de 800 millones en 2019. «En localidades más pequeñas competimos con entidades muy potentes que no llegan a ese umbral» y no tendrán que hacer frente el nuevo tributo.

Y ello se suman las filiales extranjeras que tienen sucursales en España, al no alcanzar esos 800 millones también estarían exentos y esto, «no tiene sentido económico». Tampoco que queden fuera los fondos buitre. «¿Vamos a dejar que sean más competitivos que la banca en España? No va a ayudar a una competencia sana».