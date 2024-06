La CNMV admite a trámite la OPA de eDreams sobre cerca del 3,6% de su capital

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por eDreams Odigeo para lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) parcial y voluntaria sobre el 3,57% de su capital, a un precio de 6,90 euros por título, lo que supone valorar la oferta en 31,4 millones de euros, informa Europa Press.

El supervisor ha tomado esta decisión al entender que el folleto y los demás documentos presentados por la compañía se ajustan a lo dispuesto en el artículo el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

«La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma», ha precisado en un comunicado.

En concreto, la OPA se dirige a todos los titulares de acciones de eDreams y se extiende a la adquisición de un máximo de 4.550.864 acciones, además de estar destinada exclusivamente en el mercado español, como compraventa, y se abonará en efectivo.

Asimismo, el precio de la oferta ha sido calculado sobre la base de que no realice un reparto de dividendos, reservas, primas u otra distribución de naturaleza análoga.

En consecuencia, en el supuesto de que la sociedad retribuyera al accionista antes de publicarse el resultado de la oferta, el precio de la misma se reducirá en un importe igual al importe bruto por acción de dicha retribución al accionista.

eDreams subrayó en un comunicado anterior que la efectividad de esta OPA no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición y, en particular, no está condicionada a la obtención de un número mínimo de aceptaciones, de manera que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de aceptaciones recibidas.

Plan de recompra de acciones

El pasado 28 de febrero, la firma comunicó al mercado la aprobación de un plan de recompra de acciones para adquirir hasta un máximo de 5.537.099 acciones por importe máximo de 50 millones de euros con el fin de permitir a la sociedad cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de incentivos.

«En vista de los actuales niveles de volumen diario de negociación de las acciones de la sociedad, que pueden causar que la completa ejecución del programa de recompra se demore más de lo deseado, la sociedad ha considerado reemplazar la recompra de acciones por la oferta a la que se refiere el presente anuncio, quedando dicho programa de recompra suspendido», explicó.

De este modo, eDreams pretende, a través de esta OPA, «agilizar» la adquisición de acciones para dotar los planes de incentivos existentes y, al mismo tiempo, permitir a los accionistas «disponer de un mecanismo especifico y puntual de liquidez para la eventual transmisión de sus acciones en condiciones adecuadas de transparencia y paridad de trato».