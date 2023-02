El emprendedor Javier de Erausquin lanza Pulso, el ‘ChatGPT’ para perder peso

Si echas un vistazo por la pantalla de tu móvil, probablemente observes un sinfín de aplicaciones. Quizás en algunas entres a diario, mientras que otras las descargaste sin imaginar que nunca las utilizarías o olvidarías por completo que aún forman parte del escritorio de tu teléfono. Y es que la lucha por captar la atención de los usuarios y ofrecer un servicio que se adecue a sus necesidades es cada vez más dura. En este contexto, ha nacido Pulso, una iniciativa que tiene como protagonistas la promoción de los hábitos saludables, Whastapp y la inteligencia artificial.

Se trata de un proyecto impulsado por Javier De Erausquin, quien tras trabajar unos años en el ámbito de la comunicación corporativa, se ha aventurado a dar un volantazo en su carrera profesional e impulsar esta iniciativa junto con un amigo de la infancia. «Siempre había tenido una inquietud por emprender», asegura el joven emprendedor para luego puntualizar que no podía ser cualquier tipo de proyecto, sino que debía estar dirigido a promover buenos hábitos, favorecer dinámicas positivas y fomentar la superación personal. De esta manera, nació una compañía y un producto con un objetivo muy claro: ayudar a los usuarios en la pérdida de peso.

Una startup joven y barcelonesa

La compañía está liderada por un tándem conformado por Javier y Federico. Mientras que Javier ocupa el cargo de CEO (director general), por lo que se encarga de llevar las riendas de la empresa, si bien también lleva a cabo algunas actividades vinculadas a las ventas, Federico ejerce como CTO (director de tecnología) y asume las tareas relacionadas con esta área. Actualmente, la plantilla está formada por una decena de empleados, con perfiles profesionales muy diferentes, que van desde los programadores informáticos, hasta los diseñadores, psicólogos o nutricionistas. «Queremos tener un equipo preparado para atender de la mejor manera posible a los usuarios», hace hincapié.

Javier De Erausquin. Foto: Pulso.

A pesar de que los dos socios llevaban madurando el proyecto desde los últimos meses, no ha sido hasta enero de 2023 cuando se ha materializado con la creación de la compañía. El lugar escogido para fundar la startup ha sido Barcelona, una decisión para nada aleatoria. «Pulso nace aquí y ha venido para desarrollarse y crecer en España». Sin embargo, poniendo la vista en el futuro, no descartan una expansión territorial.

«Llevábamos unos meses con el producto en beta y ya habíamos trabajado con usuarios», explica. «Hay todo tipo de perfiles», concreta antes de remarcar que está dirigido a cualquier persona que quiera lograr un peso saludable. Si bien el perfil de usuario principal es el de mujeres de entre 40 y 60 años, también cuenta con usuarios hombres con una edad inferior. Asimismo, remarca que la mayoría de las personas que están utilizando el producto provienen de España. No obstante, desde la compañía, también han detectado usuarios que se dan de alta desde algunos países de América Latina.

Inteligencia artificial para perder peso de forma saludable

A pesar de que un gran número de aplicaciones están enfocadas a la pérdida de peso, la forma en la que están ideadas puede resultar engorrosa para los usuarios, que deben entrar en el programa en repetidas ocasiones y llevar por sí mismos un registro de los alimentos y las calorías consumidas, explica De Erausquin. «Tenemos tantas aplicaciones que, a veces, ni entramos», subraya. Sin embargo, Pulso funciona a través de Whatsapp, una aplicación que los usuarios utilizan de forma diaria. «Es mil veces más fácil contestar un mensaje que abrir una app concreta varias veces al día», manifiesta.

Para utilizar el producto es necesario acceder a la página web de la compañía y rellenar un formulario, que contiene distintas preguntas relacionadas con los objetivos y los hábitos del usuario, para después recibir un Whatsapp en el número de teléfono que se haya facilitado. Posteriormente, el usuario deberá enviar mensajes detallando los alimentos que vaya consumiendo o la actividad física que realice, por ejemplo.

Ahí, es cuando entra en juego la inteligencia artificial. Y es que, a través de un chatbot el sistema recopila los datos de los usuarios de forma completamente automatizada, pero también lleva un control de los alimentos ingeridos, las calorías consumidas, el peso, el deporte y los pasos caminados, para enviar al final de cada semana un informe con los resultados. «El chatbot hace que la experiencia sea 100% interactiva, por lo que es entretenido y cómodo hacer tu propio seguimiento», asegura.

Ejemplo de una conversación con Pulso. Foto: Pulso.

De esta manera, el usuario puede identificar cuales son los hábitos que están entorpeciendo el proceso de pérdida de peso y se le puede ofrecer una solución personalizada. Además, recibe de forma diaria una experiencia de aprendizaje nutricional y tiene asociado un coach personal que lo acompaña durante el proceso y hace un seguimiento de su evolución a través de la misma cuenta de Whatsapp. «Controlar los hábitos saludables, mientras te lo estás pasando bien es algo que gusta», considera uno de los fundadores de Pulso.

Hiperpersonalización, interactividad y acompañamiento

A través de la tecnología se pretende lograr una «hiperpersonalización para el usuario», pero también facilitar el acompañamiento constante al usuario, algo que resulta más fácil a través de Whatsapp. «Muchas veces, cuando una persona acude a un programa de pérdida de peso, se le trata desde un punto de vista nutricional, pero no psicológico», indica para después destacar que es un factor esencial para «tener éxito a largo plazo».

Una conversación con Pulso. Foto: Pulso.

«No ofrecemos o vendemos una solución mágica que te haga perder cinco o siete kg, en dos semanas, sino crear hábitos a largo plazo sostenibles, que la bajada sea sostenible en el tiempo y que el peso que pierdas no lo recuperes, porque has interiorizado los hábitos que estás creando», indica.

Crecer sin perder de vista la atención al usuario

Por el momento, todos los esfuerzos de la compañía están centrados en crecer. «Vemos que es un producto que funciona, que la gente está contenta y tenemos una buena retención de usuarios» destaca De Erausquin para luego dejar bien claro: «Queremos crecer, luego ya veremos si pedimos financiación o no para hacerlo más rápido, pero siempre con la vista puesta en crear una buena experiencia», relata.

«El éxito de Pulso dependerá del buen servicio, las recomendaciones y el boca a boca»

De cara a este año, la compañía se ha fijado como objetivo llegar a miles de usuarios, puesto que considera que puede convertirse en un producto «muy viralizable», pero también comenzar a obtener beneficios económicos. Sin embargo, insisten en que el crecimiento de la empresa no puede producirse a costa del trato que se da al cliente. «El éxito de Pulso dependerá del buen servicio, las recomendaciones y el boca a boca», asegura.

Si bien, de momento, la startup no prevé abrir ninguna ronda de inversión, de hacerlo, optarían por una venture capital, tal y como avanza De Erausquin. «Si en un futuro buscamos financiación creemos que ser una buena oportunidad, pero ahora mismo no estamos en ese punto», recalca. No obstante, apuntan que los intereses de los inversores habrían de estar alineados con los de la compañía y su misión.