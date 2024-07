Havas enseña las diversas identidades sexuales y de género con su nueva campaña

Con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+, Havas se ha sumado con el lanzamiento de una nueva campaña multitarget que busca enseñar y visibilizar, en un tono ameno y cercano, todas las identidades de género y sexuales que coexisten en las sociedades actuales, bajo el eslogan ‘Si no me nombras, no estoy’.

La campaña sigue la línea de la lanzada el pasado año, ‘No Estoy’, que promovía la inclusión del colectivo Lgtbiqa+ en el ámbito del marketing y la comunicación. Un proyecto para el que se contó con el apoyo de diferentes asociaciones en pro de los derechos del colectivo como REDI, a la pertenece Havas, así como de organizaciones relacionadas con el sector publicitario.

En esta ocasión, ‘Si no me nombras, no estoy’ impulsa el desarrollo de un glosario bajo el nombre de ‘Castellano de la L al +’, basado en el oficial de la ONU, que aglutina todas las definiciones necesarias para conocer todo lo relativo al colectivo, desde conceptos que abarcan la sexualidad hasta la identidad de género. Este conjunto de definiciones acercará a la población general y a los profesionales de la industria nociones que pueden no resultar tan familiares, y así ayudar a generar una mayor concienciación, visibilidad y reconocimiento a personas que no se identifican con los roles y géneros “tradicionales”, y que conviven en las sociedades multiculturales y diversas de hoy en día.

Además, la campaña cuenta con la colaboración de reconocidos creadores de contenidos en redes sociales como Benja Serra y Susana Reyes, quienes, a través de una serie de vídeos y píldoras en sus canales en Instagram, ilustrarán los distintos conceptos e identidades a profesionales del grupo y al resto de la ciudadanía, en un tono cercano, sin perder el foco en la importancia de este tema.

‘Si no me nombras, no estoy’ se desplegará físicamente en los Havas Villages, las sedes del grupo de comunicación, mediante la instalación de carteles publicitarios, vinilos y distinto material audiovisual. Las gráficas incluyen un código bidi que da acceso al glosario. Otra de las acciones que se llevarán a cabo será la distribución en los Havas Villages de un ‘workbook’ con el que todas las personas de la compañía podrán afianzar sus conocimientos con unos sencillos ejercicios.

La campaña, que ha sido desarrollada de nuevo por profesionales de las diferentes agencias del grupo Havas, de dentro y fuera del colectivo, reivindica el reconocimiento pleno de la libertad sexual e identidad de género, sin discriminación, así como también el fomento de la tolerancia y el respeto de cualquier opción en la vida de cualquier persona, sea cual sea, sin prejuicios.

Enrique Escalante, Head of People & Talent en Havas España, explicó que «enmarcamos esta campaña dentro del propósito de Havas de impulsar un cambio positivo en la sociedad, gracias al poder de las ideas creativas y la comunicación. En 2023 dimos un importante paso al frente con ‘No estoy’ y este año continuamos avanzando en esa dirección por la diversidad y la inclusión con esta nueva campaña con la que queremos informar, educar y sensibilizar, más allá del sector de la comunicación y la publicidad, a la población en general. Estamos especialmente orgullosos además porque el trabajo, al igual que el pasado año, ha sido realizado por personas voluntarias de nuestra compañía que han demostrado, como siempre, un gran compromiso y profesionalidad por el trabajo bien hecho. Esperamos, de verdad, que nos ayude a seguir avanzando hacia la sociedad que todos y todas queremos”.

Havas apostará por dar continuidad al concepto de esta campaña a lo largo de este año y el que viene, impulsando diferentes iniciativas en su compromiso por una igualdad real y efectiva entre todas las personas.