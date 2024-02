Cómo participar en la Incubadora de Logística 4.0 para pymes de CZFB

La Incubadora de Logística 4.0 del Consorcio Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha abierto la tercera convocatoria de propuestas de adopción de tecnología 4.0 en su espacio para la incubación de pymes y micropymes relacionadas con las industrias logísticas. La duración del programa es de nueve meses, hasta finales de 2024.

La Incubadora Logística 4.0 está ubicada en la sede del CZFB, con una superficie total de 900 m2. Incluye zonas de co-working, despachos, áreas de formación y salas de reuniones, entre otros, que proporcionarán a las empresas incubadas una amplia gama de servicios, tales como asesoramiento, formación y mentoring en servicios tecnológicos y networking.

El objetivo de esta infraestructura es la transformación de las pymes – empresas o start-ups – hacia la Industria 4.0. Este objetivo está alineado con la estrategia Horizonte 2020 y facilitará la colaboración con otras regiones, así como entre organismos públicos y privados. Para ello, será necesaria la asistencia a tiempo parcial a la Incubadora.

Proceso de presentación de propuestas

La Incubadora Logística 4.0 de CZFB ha puesto a disposición el correo electrónico proposals@incubadoralogistica.com como único punto de entrada de todas las propuestas antes del 29 de marzo a las 23:59h, hora local de Barcelona. Las presentaciones recibidas por cualquier otro canal o después de la fecha y hora de cierre serán automáticamente descartadas. Deberán ser enviadas en inglés, español o catalán, idiomas oficiales del proceso, y en formato PDF sin restricciones para su impresión.

Las empresas interesadas deberán presentar un formulario de propuesta online disponible en la web de la Incubadora Logística con sus datos administrativos y de contacto, descripción de la empresa y de la tecnología, ventaja competitiva del producto/servicio, descripción del mercado objetivo y potencial, principales competidores o las necesidades tecnológicas y de financiación, entre otros.

La solicitud de la documentación se hará teniendo en cuenta los plazos, cuyo incumplimiento dará directamente por finalizado el proceso de negociación y los proyectos de la lista de reserva sustituirán a los solicitantes incumplidores.

Se realizará un filtrado automático para descartar las propuestas no elegibles siguiendo los criterios de elegibilidad: Correcta cumplimentación del formulario de presentación y el certificado de que la empresa está al corriente de pago con la Hacienda nacional y la Seguridad Social.

Un equipo de 2 a 5 personas con diferentes perfiles (técnico y/o empresarial) evaluará cada propuesta teniendo en cuenta los criterios del reto, que tendrán una puntuación de 0 a 10. Los criterios son los siguientes: Empresa de nueva creación, vinculación con la logística o las tecnologías, viabilidad técnica y financiera del proyecto, tamaño del proyecto o potencial creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros.

Para ser aceptado dentro de la Incubadora, el proyecto debe alcanzar al menos 50 sobre 80 puntos. En caso de empate en la puntuación final, se utilizarán los siguientes criterios en el siguiente orden de prioridad: Mayor puntuación para el criterio de potencial técnico o empresarial y la fecha de presentación, teniendo ventaja las propuestas presentadas con anterioridad.

Las propuestas marcadas como no admisibles para la Incubadora de Logística 4.0 recibirán una carta de rechazo en la que se incluirán los motivos por los que han sido declaradas no admisibles. No se dará más información sobre el proceso.

Servicios de la Incubadora Logística 4.0

La Incubadora de Logística 4.0 proporcionará un espacio de incubación para los proyectos, cuyas zonas comunes incluyen: Acceso a Internet vía Wi-Fi, recepción, cocina, espacios abiertos, área de formación y trabajo en red y salas de reuniones.

Los servicios de formación e innovación incluyen: Sesiones de mentoring y de formación, programas de fomento de la innovación, acceso a programas de financiación pública y privada y eventos de networking.

Por último, la Incubadora de Logística 4.0 de CZFB prestará un servicio de apoyo a los servicios de comercialización, incluyendo la participación en ferias internacionales, contacto con venture capitals y otras herramientas de financiación; asesoramiento para convocatorias de financiación pública, organización de reuniones con la industria logística, participación en eventos comerciales y en encuentros empresariales internacionales.