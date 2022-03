La banca española lanzará una campaña de ayudas para Ucrania

Los principales bancos del país prevén lanzar una campaña de apoyo a los damnificados por la guerra de Ucrania. No de manera conjunta, cada entidad anunciará medidas concretas, pero el objetivo es similar, que llegue la mayor ayuda posible a los ciudadanos ucranianos, ya sea vía donaciones o transferencias.

Casi toda la banca prevé eliminar comisiones en las donaciones y transferencias que se realicen a este país. ING ya lo anunció este mismo martes. La entidad explica que durante el mes de marzo eliminarán las comisiones y gastos para las transferencias a Ucrania en cualquier divisa. Asimismo, han puesto a disposición de los clientes y no clientes un número de cuenta para hacer donaciones vía Unicef.

BBVA y el Banco Santander también se pronunciarán en este sentido este mismo miércoles, aunque el banco que preside Ana Botín ya ha adoptado una medida similar el Polonia. Su cercanía a Ucrania, país fronterizo, ha llevado a Santander Bank Polska, y en general, a todos los bancos polacos a eliminar comisiones en las transferencias que hagan sus clientes polacos hacia Ucrania o al revés.

Una decisión que también había tomado ING, que cuenta con parte de su negocio allí. El Santander extenderá esta medida hasta por lo menos el 31 de marzo, y aplica tanto a clientes individuales como a empresas.

Durante el pasado fin de semana, los principales bancos españoles ya pusieron a disposición de los ciudadanos distintos números de cuenta donde realizar donaciones. El dinero llega a ONGs, principalmente a Cruz Roja, Save The Children, Acnur o Cáritas y después a Ucrania.

Pero se había generado cierto revuelo en las redes sociales porque en algunas entidades se estaban cobrando comisiones elevadas, en algunos casos más altas que la propia donación. En este sentido, Caixabank indica que ya han revisado las donaciones que se han hecho en los últimos días para poder reembolsar esta comisión a los clientes que se hayan podido ver afectados.

Según explican, la cuenta que ha dado problemas no estaba identificada en su base de datos y la operativa se ha tratado como una transferencia internacional; Banc Sabadell también aclara que no cobran por transferencias a ONGs. Y si se ha cobrado es porque la ONG ha abierto una cuenta nueva y no lo han comunicado, de manera que el sistema no lo reconoce. De la misma forma, solventarán los errores y lanzarán alguna campaña de apoyo a damnificados.

BBVA también ha estado señalado en los últimos días por cobrar comisiones en las transferencias a Ucrania, pero aseguran que las van a eliminar, no solo en las que salgan desde España también en las que se reciban desde ahí.