La CEOE presiona al Gobierno: pide más ayudas a la empresas españolas

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha presionado este martes a las administraciones españolas para que elaboren lo que han llamado un “plan de resistencia” para las empresas cuyas medidas puedan prolongarse por lo menos hasta finales de este año.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa, en la que ha hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas para evitar el cierre de empresas y, como consecuencia, evitar la pérdida de puestos de empleo.

Entre las medidas que ha solicitado Amor, ha destacado el mantenimiento de los ERTE, cuyo fin está previsto, de momento, para el día 31 de mayo y de las ayudas por cese de actividad hasta la Semana Santa del año que viene.

Agotamiento en el sector empresarial

Preguntado por la situación financiera de las empresas, Amor ha asegurado que hay un sentimiento de agotamiento “financiero, económico y psicológico”.

Por ello, ha solicitado también nuevas medidas que faciliten el acceso a financiación de las empresas para que puedan salir de la crisis en 2022, algo que, considera, “será muy complicado para empresas con malos resultados en 2020 y 2021”.

También ha pedido que se trasponga a la legislación española la directiva europea de segunda actividad, que permitirá quitas de la deuda a empresarios a los que se les permite reestructurar las deudas bancarias pero “no pueden levantar cabeza por las deudas con Hacienda y la Seguridad Social”.

Más allá de las nuevas medidas que considera necesarias para ayudar al tejido empresarial español, Amor ha criticado la dotación de 7.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual considera insuficiente.

Al respecto, ha añadido que, aún sumándolos a los 50.000 millones de euros de coste de los ERTE, la cifra queda muy por debajo de los 287.000 millones que las empresas han dejado de facturar durante el pasado año.

Una recuperación a ritmos distintos

Finalmente, el vicepresidente de la CEOE ha advertido que no todas las recuperaciones se producirán con la misma rapidez ya que, una vez se alcance la tan ansiada inmunidad de rebaño, habrá sectores como comercio y hostelería que remontarán más rápido que otros servicios, como la industria, eventos y turismo. De estos, ha teorizado, la recuperación será más “lenta, suave y gradual”.

No obstante, no habrá recuperación posible, advierte, sin un ritmo de vacunación más elevado que permita al país alcanzar los objetivos marcados de cara a verano, con el 70% de la población vacunada, algo que no ve posible de momento con una tasa de inoculaciones que ha calificado de baja.