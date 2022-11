Mapfre y Mutua Madrileña subirán el precio de los seguros por la inflación

Dos de las aseguradoras más grandes del país, Mapfre y Mutua Madrileña, reconocen que tendrán subir precios por la inflación. Los presidentes de ambas compañías rechazaban este martes que la Dirección General del Seguro, un órgano dependiente del ministerio de Economía que ejerce de regulador del sector, les haya pedido no repercutir en las pólizas las subidas de costes.

«Las compañías ya estamos en perdidas técnicas en algunos ramos, como el del automóvil», desvelaba el presidente de Mapfre en un encuentro del sector financiero organizado por KPMG. Antonio Huertas cree que si las aseguradoras tuvieran un supervisor «independiente» estaría preocupado de la solvencia de las entidades y no de si suben los precios. Pero como la DGS integra en la misma figura supervisor y regulador, «es difícil».

Y en este contexto, el de Mapfre se preguntaba «¿por qué no vamos a poder subir el precio de las primas a los clientes, si mejoramos el servicio?», para compensar así la subida de costes a consecuencia de la inflación. «De antemano nos piden que no y creo que no es una gestión responsable«, apuntaba.

En la misma línea, el presidente de Mutua asumía que van a tener que subir precios aunque cree que serán «los últimos en hacerlo». Ignacio Garralda achacaba esta futura subida a todos los costes que se han incrementado en los últimos meses, como la subida del salario mínimo, los costes de la energía o la presión en los hospitales. «Ellos los quieren repercutir», así que la aseguradora hará lo propio con sus clientes.

Sin embargo, el de Mutua destacaba que intentarán que esta subida de primas sea «mínima» porque tienen un alto índice de fidelidad y una baja tasa de abandono, de solo el 8%, y la única forma de mantenerlo es no subiendo precios o subirlos poco.

La presidenta de Unespa, la patronal del sector asegurador también se pronunciaba sobre este asunto. «Nos preocupa la tendencia por parte del supervisor de exceder su ámbito de competencia y entrar en ámbitos de pura regulación del mercado, esto de que diga si los precios son altos o bajos, es reclamable. Lo natural es dejar que la competencia fluya lo más abierta posible y si no es así que actúe Competencia», apuntaba Pilar González de Frutos.

También en este encuentro, las dos compañías han mostrado sus dudas sobre la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que ha impulsado el Gobierno, y que reunirá en una sola figura todas las reclamaciones que habitualmente pasan por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Seguro y Fondos de Pensiones (DGSFP).

«No tiene sentido abordar la creación de un supervisor independiente sin disponer de un completo supervisor en el sector seguros, que en el bancario sí lo hay», comentaba Antonio Huertas. «La idea podría ser buena si tuviéramos ese supervisor independiente, pero así parece no muy adecuada», añadía.

El presidente de Mapfre indicaba que el sector asegurador recibe unas 11.000 reclamaciones al año y acaban en la Dirección General del Seguro cada año unas 5.300 solicitudes y sobre esas, ahora les tocará pagar los 250 euros, por lo que el coste para el sector será superior al millón de euros.

Mutua: entraremos de lleno en el mundo «del contencioso administrativo»

«Pagaremos un coste por una gestión innecesaria», insistía el ejecutivo del Ibex. Huertas explicaba que una parte de las reclamaciones que ponen los asegurados se tramita o gestiona con un profesional experto, por ejemplo, un abogado o un perito, y no van a llevar a ese experto a la nueva Autoridad para atender una reclamación de 700 euros. Por este motivo concluía que esta figura «no va a tener fácil acomodo en la gestión aseguradora».

Ignacio Garralda también mostraba sus dudas. «Vamos a tener tres más uno y yo preferiría mantener esos tres y reforzar más la independencia de la CNMV como la tiene el Banco de España con la banca». A su vez, destacaba que la nueva figura les introducirá de lleno en el mundo del «contencioso administrativo».