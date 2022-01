Repsol advierte sobre la transición ecológica: “Es un error prohibir la combustión”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha lanzado un mensaje de advertencia sobre la hoja de ruta marcada para conseguir la transición ecológica. El responsable de la compañía petrolera ha señalado que el proceso no debe realizarse en forma de una “revolución disruptiva” porque acarrearía una pérdida de competitividad.

Imaz ha subrayado que si el paso se produce de una manera brusca tanto los hogares españoles como las cifras de empleo se verán resentidas por las consecuencias sobre algunas fuentes de producción. “Es un error prohibir la combustión, hay métodos y combustibles que son cero emisiones”, ha expresado durante su intervención en la Reunión Global Anual de Energía que organiza Esade.

El directivo ha pedido a los agentes políticos que no confundan la descarbonización con la electrificación, ya que hay otras vías que explorar dentro del mercado. “Es una parte de la solución pero no la única, porque hay muchos sectores que no pueden alimentarse de electricidad”, ha subrayado.

Repsol reclama un marco regulatorio para evitar la competencia desleal

El CEO de Repsol ha señalado que Europa no puede luchar sola para lograr la reducción de emisiones contaminantes y ha reclamado un marco regulador en España para proteger al tejido empresarial de la competencia desleal, una vez que se ponga coto a algunas fuentes de energía.

Más allá de sus cuestionamientos sobre el procedimiento, consejero delegado sí que ha defendido los principios que se ha marcado Repsol con el objetivo de liderar la transición ecológica, alineados al programa Fit 55 diseñado por la Unión Europea.

Esta hoja de ruta comunitaria se ha diseñado para que los 27 países miembro hayan logrado la neutralidad climática de aquí al año 2055. Como parte de ese proceso, el reto es haber acabado al menos con un 55% de las emisiones contaminantes a la atmósfera en los próximos 8 años.