Smart City Expo 2024 pone el foco en el desarrollo urbano ético y sostenible

El Smart City Expo World Congress (SCEWC), cumbre internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes, celebrará su edición 2024 del 5 al 7 de noviembre en el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona.

Con un 30% más de espacio de exhibición y bajo el lema ‘Live better’ (Vivir mejor), el evento se enfocará en explorar las estrategias necesarias para transformar las grandes ciudades en entornos más sostenibles, eficientes y habitables, así como reunirá a 1.100 expositores representantes de 850 ciudades y a más de 600 expertos, quienes compartirán los últimos avances y experiencias en la materia.

El programa está organizado en torno a ocho ejes temáticos: Tecnologías Habilitadoras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad, Gobernanza, Inclusión y Calidad de Vida, Economía, Infraestructuras y Edificación, así como Seguridad y Protección.

Entre el origen de los representantes, destacan los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, India, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Suecia y Ucrania, entre otros.

Foro: Fira Barcelona

El director de Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha enfatizado que esta cumbre «pretende establecer una estrategia común para la innovación urbana: mejorar el bienestar, crear oportunidades y fomentar una mejor relación con nuestro planeta y nuestras comunidades»

Para Valenti, «si queremos vivir mejor, debemos cambiar nuestra forma de vida, aprovechar la tecnología, la innovación y la colaboración. Queremos ofrecer un punto de encuentro para que todos los implicados se reúnan y tracen una hoja de ruta hacia un mañana mejor».

Entre las empresas que forman parte de esta edición, se encuentran Saudí Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future y Veolia.

Por otro lado, Smart City Expo profundizará en el rol que tienen las start-ups en su proceso de desarrollo de nuevas tecnologías, estrenando el Innovation Playground, un espacio para conectar a los principales actores del ecosistema global de innovación, que incluyen inversores, gobiernos, corporaciones y centros de investigación.

Ponentes

El evento organizado por Fira contará con la participación de los principales pensadores del ámbito urbano, como Ruha Benjamin, Majora, Carter, Stephanie Hare y Melati Wijsen.

Benjamin es una reconocida experta en la desigualdad basada en la tecnología que ha centrado su trabajo en la intersección entre raza, tecnología y sociedad. Profesora de Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton, Benjamin ha investigado cómo las tecnologías y los avances científicos repercuten en la justicia social y la desigualdad.

Carter, por su parte, es especialista en revitalización urbana premiada y activista ambiental, reconocida por su labor en transformar el sur del Bronx (EE UU), el barrio donde creció. Ha impulsado la creación de espacios verdes, el desarrollo económico sostenible y la participación inclusiva.

Ruha Benjamin. Foto: Princeton University

Hare es experta en cómo la tecnología influye en las políticas públicas, los derechos humanos y la equidad social. Con una sólida trayectoria, ha abordado temas como la privacidad de datos, la vigilancia y la aplicación ética de la inteligencia artificial.

Wijsen, activista medioambiental, cofundó Bye Bye Plastic Bags, un movimiento juvenil enfocado en la reducción de desechos plásticos. A la edad de 12 años, fundó esta organización y desde entonces se ha destacado como defensora de la sostenibilidad y el empoderamiento juvenil. Melati ha recibido reconocimiento internacional, incluyéndose en la lista Forbes 30 Under 30 y participando en eventos globales como las Naciones Unidas.

Premios World Smart City

El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de los Premios World Smart City, donde se premiarán las iniciativas y proyectos más sobresalientes en el ámbito de la innovación y la transformación urbana. Con 429 candidaturas de 64 países, esta 13ª edición de los premios se presenta como la más grande hasta ahora.

Los ganadores en las 9 categorías – Ciudad, Liderazgo, Innovación, Proyecto de Tecnologías Facilitadoras, Proyecto de Energía y Medio Ambiente, Proyecto de Movilidad, Proyecto de Gobernanza y Economía, Proyecto de Vida e Inclusión, y Proyecto de Infraestructuras y Edificios – serán anunciados en una ceremonia especial que se celebrará durante la noche.

Compromiso con la sostenibilidad

Smart City Expo World Congress 2024 profundizará su apuesta por la sostenibilidad a través de la iniciativa Towards Zero Waste o hacia el residuo cero (TZW), un programa con varias medidas para reducir el impacto medioambiental del evento, con el objetivo de ser completamente circular.

Para alcanzarlo, el congreso ha implementado nuevas medidas, sumándose a las ya existentes. Entre ellas destaca un programa de donación de mobiliario, con el que se ha diseñado toda la decoración del evento para ser fácilmente reutilizable.

De esta manera, los 286 bancos, macetas y estructuras de madera empleadas tendrán un nuevo uso tras el SCEWC. Mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y 21 organizaciones, estos elementos serán donados a escuelas, guarderías, museos y jardines urbanos de la ciudad.

Nuevas iniciativas incluyen el programa ‘TenemosMuchaTela‘, en colaboración con Artcycled, para reciclar las telas empleadas en los stands, y un programa piloto que introduce vasos reutilizables, ofreciendo alternativas sostenibles al plástico y los vasos de papel durante el evento.

Estas acciones complementan el programa existente, centrado en 4 principios que se alinean con la estrategia de Economía Circular de la Comisión Europea: circularidad, reciclaje, eliminación de materiales de un solo uso y el uso de energías renovables.

Con TZW, se reciclan toneladas de moqueta, se reutilizan materiales de construcción de los stands, se evitan los residuos alimentarios, y en el recinto se emplean cubiertos biodegradables y fuentes de agua para fomentar el uso de botellas reutilizables, promoviendo así una experiencia más sostenible para los asistentes.

Otro programa que regresa es Trees for the Planet (Árboles para el Planeta), en colaboración con Plant for the Planet. Este proyecto destina las donaciones de los asistentes y las ventas de merchandising a la reforestación del Parque Nacional de Doñana. Felix Finkbeiner, fundador de Plant for the Planet, presentará el proyecto y hablará sobre el papel de los árboles en la lucha contra el cambio climático en una conferencia el 5 de noviembre.

En 2023, TZW evitó generar 2.134 kg de residuos plásticos y reutilizó 1.503 Kg de materiales, recicló 9.180 kg de moqueta, así como recuperó 14 toneladas de madera para su reciclaje, compensó 203,97 toneladas de CO2 y plantó 886 árboles a través de su programa Árboles para el Planeta.