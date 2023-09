Esta compañía ofrece una tarifa de luz sin cambios por tres años

Encuentra las tarifas de luz más baratas. La subida del precio de la luz que ha tenido lugar durante los últimos meses nos ha obligado a todos a controlar más nuestro consumo eléctrico y buscar fórmulas para pagar lo menos posible y ahorrar dinero para otros suministros básicos de la vivienda.

Por ello, es habitual comparar entre las distintas tarifas que lanzan las compañías eléctricas para contratar la más barata del mercado. Si te encuentras ante esta situación, debes saber que Imagina Energía ofrece una tarifas de luz sin cambios en el precio durante tres años.

Esta compañía mantiene el precio durante tres años

La compañía, que presume de ser la única energética 100% solar, mantiene el precio de sus tarifas de la luz durante un mínimo de tres años por contrato. «Solo quedarán exentos de este compromiso, aquellos componentes regulados de la energía y potencia (peajes, cargos…), que están fuera de nuestro alcance», advierten.

Si eres de las personas que no les gusta mirar el reloj ni estar pendientes de las horas más baratas para poner la lavadora, el Plan Sin Horas que ofrece la energética es la ideal para tu casa. La compañía garantiza energía 100% solar al mismo precio las 24 horas de los siete días de la semana y durante tres años. Además, no estás obligado a quedarte, ya que no exigen una permanencia.

Con el Plan Sin Horas de Imagina Energía no tendrás que preocuparte de los tramos horarios. EFE

Asimismo, ofrecen el Plan Noches y Findes, con el que ofrecen tres precios distintos de energía para que ahorres aprovechando al máximo los horarios de noche y fin de semana. El precio punta se aplica de 10.00 h a 14.00 h y de 18.00 h a 22.00 h de lunes a viernes laborables.

Sin embargo, el precio llano comprende desde las 08.00 h hasta las 10.00 h, de 14.00 h a 18.00 h y de 22.00 h a 24.00 h de lunes a viernes laborables, si bien el precio valle se aplica de 24.00 h hasta las 08.00 horas de lunes a viernes, así como los fines de semana y festivos.

Los clientes de de Imagina Energía han llegado a ahorrar 200 euros al año

Si se pone el foco sobre el término de energía, el precio para el periodo punta es de 0,217 euros/kWh con impuestos, para el periodo llano es de 0,160 euros/kWh con impuestos y el periodo valle de 0,129 euros/kWh con impuestos.

Ahorrar al final de mes en tiempo de inflación y, la consecuente crisis económica y energética, se ha convertido en una tarea complicada para muchas familias españoles. No obstante, desde Imagina Energía afirman que sus clientes «están consiguiendo ahorrar más de 200 euros al año con respecto a la factura de su compañía de energía anterior».