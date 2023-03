TotalEnergies lidera la pelea de las grandes eléctricas por pagar los excedentes de autoconsumo

El autoconsumo fotovoltaico pasará a ser una realidad en muchas viviendas españolas en los próximos años. De hecho, ahora mismo, ya ha calado el mensaje. Sobre todo, para quienes tienen vivienda unifamiliares. Y, en este contexto, las empresas tienen su propia pelea por la captación. Un escenario que TotalEnergies quiere aprovechar.

Y es que, según la patronal Appa Renovables, en 2022 se instalaron en España 2.649 MW de autoconsumo. De ellos, el 39% (1.024 MW) se instalaron en hogares y el 61% restante en instalaciones industriales. De esta primera parte del pastel, cada eléctrica quiere el mayor trozo posible a la hora de fidelizar clientes con la compensación por excedentes. Es decir, la posibilidad de que los usuarios vendan al sistema lo que no consumen.

Según datos recopilados por la plataforma de servicios de energía solar Sunalizer, de entre las grandes eléctricas, la compañía que ofrece mejor precio por los excedentes es TotalEnergies (0,15 €/kWh). No obstante, otras comercializadoras de menor tamaño, como Som Energía, Podo o Factor Energía ofrecen unas compensaciones más suculentas para los usuarios de autoconsumo.

Pero como en el negocio energético la fuerza y el tamaño importa, en esa comparación de las principales eléctricas, la foto deja como ganador a la filial francesa. Entre las grandes, Naturgy (0,11 €/kWh) sería la siguiente en el ranking; mientras que Iberdrola, Endesa y Repsol ofrecen 0,10 €/kWh de media a sus clientes.

Una victoria a medios

Pese a que la compensación por excedentes viene de lejos, todavía queda mucho por hacer en esta materia. En concreto, en 2019, el Gobierno regulaba mediante el RD 244/2019, las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica en España.

Una de las partes más importantes de esta ley fue la regulación de la «compensación simplificada«, la cual implica que al final de cada periodo de facturación (suele ser un mes), la comercializadora muestra en la factura el coste de la energía que has consumido de la red y le resta el precio de la energía que te ha sobrado y por tanto has entregado a la red. De esta manera, el precio final del término de energía será la energía que compras de la red multiplicada por su precio menos la energía que te sobra y has entregado a la red multiplicada por su precio.

Pero no todo avanza tan rápido. Desde la patronal solar Unef exigen que se acabe con los retrasos en la compensación de excedentes, que se demoran hasta seis meses. Reclama que se reduzca a como máximo una o dos semanas.

Por ejemplo, según Appa Renovables, las barreras al vertido de la energía sobrante a la red eléctrica están provocando que se desaprovechen miles de GWh que equivalen a cientos de millones de euros. Existen dos opciones para gestionar los excedentes: mediante la compensación en la factura en forma de descuento o venderlos directamente a la red (aquí es donde se produce la dificultad administrativa).

¿Hay alternativas a la compensación de excedentes?

Según aclaran desde la plataforma Sunalizer, qué pasa si en vez de instalar baterías, se almacena la energía en lugar de inyectarla en la red. Esta es una opción que cada vez está tomando más fuerza porque las baterías bajan de precio y la tarifa eléctrica cada vez es más alta.

Sin embargo, la rentabilidad de una instalación sin baterías está alrededor de los 5 años y la de una instalación con baterías se va a los 8-10 años, ya que la tecnología de las baterías, a pesar de estar en un fuerte desarrollo, tiene unos costes de almacenamiento que no están aún al nivel de lo que la mayoría de los clientes espera de una inversión de este tipo.