Acciona lleva al IBEX el tercer mayor grupo eólico en Galicia

Ni un año de cotización ha necesitado Acciona Energía para llegar al IBEX, donde ocupará uno de los huecos que dejan CIE Automotive y Almirall, dos de las cuatro empresas incumplidoras de los requisitos del selectivo español en el periodo de control, junto a Pharma Mar y Meliá. La entrada en el índice de la división de renovables de Acciona, que será efectiva el 20 de junio, supondrá el regreso del todavía tercer mayor grupo eólico que opera en Galicia, con unos 560 megavatios en funcionamiento repartidos en 26 parques; y también la presencia en el IBEX de dos empresas con el mismo puesto de mando, pues Acciona conserva la participación mayoritaria del grupo energético.

La separación del negocio de generación renovable, en un momento de especial interés inversor por las energías limpias, se llevó consigo las cuatro filiales con las que el grupo de la familia Entrecanales opera sus parques eólicos gallegos y que ahora penden de Acciona Energía. Se trata de Acciona Eólica de Galicia, Eurovento, Ceólica y Corporación Acciona Eólica. A través de ellas y de sus subsidiarias, el grupo de renovables controla los 26 parques repartidos en las provincias de Lugo y A Coruña.

Según los datos que recoge el Inega, todas las plantas entraron en operación entre 1998 y 2005, por lo que tienen aerogeneradores antiguos. En todo caso, sirven para que Acciona Energía se sitúe como el tercer mayor grupo eólico en Galicia, solo por detrás de Iberdrola y Endesa.

Aparentemente, Acciona no ha sido la más proactiva en la puesta en marcha de nuevos proyectos eólicos en la comunidad, aunque el atasco de tramitaciones de la Xunta ha podido empantanar sus propuestas. En todo caso, no han trascendido iniciativas de gran calado como la de Endesa, con los más de 600 megavatios que pretende instalar en As Pontes, o el plan de Naturgy para sumar 1.000 megavatios con 40 nuevos parques.

Esto podría hacer que la compañía de Francisco Reynés o incluso Greenalia, que tiene medio centenar de proyectos en tramitación, puedan superarla en un futuro.

Acciona Energía: 11 GW por cinco continentes

Desde su debut en bolsa, en agosto del año pasado, Acciona Energía se ha revalorizado un 27%, mientras que en lo que va de año lo ha hecho en un 16%. La compañía ingresó durante el pasado ejercicio 2.472 millones y los beneficios ascendieron a 363 millones.

El grupo tiene una capacidad instalada de 11,2 Gigawatios repartidos por los cinco continentes y en cuatro tecnologías diferentes: eólica, hidráulica, solar y biomasa. España concentra más de la mitad de la potencia instalada, con 5,7 GW. Le siguen México y Estados Unidos, el primero con 1,1 GW y el segundo con 1,5.