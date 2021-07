Afundación aboga por un «cambio total» en la universidad y que «educación y trabajo» vayan de la mano

El presidente de Afundación y catedrático emérito de la Universidad de Texas, Miguel Ángel Escotet, ha defendido la necesidad de que haya «un cambio total» en la universidad, concretamente en la «actitud de profesores y estudiantes», de cara a que «educación y trabajo» vayan «de la mano y no una a expensas de la otra».

Así lo ha explicado este viernes en el marco del XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía y el World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2021, que se desarrolla en la Universidade de Santiago de Compostela y al que han asistido personalidades como Stefanía Giannini, subdirectora general de Educación en la Unesco; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; y Fernando M. Reimers, catedrático de Educación Internacional en la Universidad de Harvard.

Miguel Ángel Escotet argumentó su idea añadiendo que «debe darse el cambio hacia la orientación al estudiante, la tutoría, el coaching, el mentoring, el trabajo en equipo, el servicio social y la incorporación instantánea a los programas de estudio de los nuevos descubrimientos y procesos del ámbito científico, tecnológico y social».

Adaptación a los nuevos tiempos

Para el presidente de Afundación, la evolución social exige un cambio de la universidad, no un simple proceso evolutivo. «El currículo ha evolucionado lentamente, siempre por detrás de los cambios, y los métodos y técnicas de aprendizaje y enseñanza no se diferencian fundamentalmente de los del siglo pasado», alertó.

Para Escotet, las universidades contemporáneas no han cambiado de forma integral, pero en su opinión, el necesario cambio permanente «obliga a una evaluación continua basada en análisis rigurosos». «Educación a lo largo de la vida quiere decir que no hay una etapa para estudiar y otra para actuar. No es solo poseer los conocimientos, sino fundamentalmente estar capacitados para aprender, reaprender y desaprender permanentemente», sentenció.