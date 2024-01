Alianza de Norvento y otras nueve empresas para impulsar palas eólicas reciclables

Norvento suma y sigue. La compañía lucense ha comunicado este lunes que formará parte del proyecto Eolian. Se trata de un consorcio compuesto por diez compañías y centros de investigación del sector energético a nivel europeo que tiene como objetivo el desarrollo de palas reciclables para aerogeneradores.

El inicio de esta iniciativa dotada con una ayuda de cuatro millones de euros por parte de la Unión Europea se prevé para junio de 2024, con una duración de tres años y medio. «Dentro del consorcio, Norvento será la empresa responsable de diseñar y fabricar dos prototipos de pala. Una de ellas será de concepción clásica (no reutilizable) y la segunda se fabricará con materiales reutilizables, empleando para ello una resina vitrímera reciclable y reparable, con un contenido de componentes bio significativo, combinada con fibras de basalto», destaca la firma a través de un comunicado.

Se trata, a juicio de la compañía que preside Pablo Fernández, de «un papel crucial», al ser Norvento la responsable de desarrollar y producir estos dos prototipos de palas de 14 metros de longitud, pensadas para emplear en su modelo de aerogenerador nED100.

«Norvento liderará asimismo la investigación sobre las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de origen bio y fibras de basalto, impulsando el desarrollo de palas más eficientes y sostenibles. Igualmente, la empresa colaborará con otros socios para evaluar la eficiencia en el diseño y la fabricación de estos prototipos, realizando un análisis detallado de LCOE (coste nivelado de la energía, por sus siglas en inglés) y un estudio de su ciclo de vida (LCA)», destaca la firma.

Norvento formará parte una alianza en la que también se integran el Politécnico de Milán, la Fundación Tekniker y el Consorzio Proplast, que serán los encargados del desarrollo de material avanzado basado en enlaces covalentes dinámicos. Por otro lado, Brunel University London y proyectos como Entelea Limited e Ires -Innovation in Research and Engineering Solutions- trabajarán en la modelización multiescala y caracterización de la química de los vitrímeros de las palas. A nivel de metodología participarán tanto la empresa de energía ZRL Enerji Elecktrik Uretim As, la Association Europeenne de Lindustrie Des Composites y la firma italiana AEP Polymers SRL.

«Con esta participación, Norvento reafirma su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia, y su compromiso con la innovación en la transición hacia un modelo de energía limpio y descarbonizado. Una posición que convierte a la empresa gallega en un embajador destacado de la industria española en proyectos europeos de gran relevancia estratégica», destaca Norvento, que a principios de este mes recibió un impulso por parte de la Xunta de Galicia para desplegar una planta de hidrógeno verde en Lugo.