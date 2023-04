Alianza de Sentury y Reganosa: empleará gas licuado hasta la puesta en marcha de la planta de hidrógeno

Nuevo paso para la fábrica de neumáticos que la multinacional china Sentury Tire proyecta en As Pontes. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de la Secretaría Xeral de Industria por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada de la planta, así como su estudio de impacto ambiental y el proyecto de la misma.

El proyecto supone una inversión de 531 millones de euros para la construcción de una serie de edificios de producción, gestión y servicios auxiliares para la fabricación de neumáticos, ocupando unas 26 hectáreas. La compañía prevé emplear a 750 personas y ya ha anunciado que tendrán prioridad las personas afectadas por el cierre de la térmica de Endesa en el municipio coruñés.

Ubicación al lado del lago

Según la información en exposición pública consultada por Economía Digital Galicia, la planta se implantará en el lugar de Os Codesás, al oeste del As Pontes, en un emplazamiento que limita con el ayuntamiento de As Somozas. La parcela se encuentra muy próxima al lago artificial de la térmica de Endesa, de hecho, la fábrica se ubicará, de salir adelante el proyecto en los términos planteados, “en un área de perteneció a los terrenos de explotación de la mina”.

En inicio, la actividad de Sentury no se podría llevar a cabo en esos terrenos, al estar clasificados como suelo no urbanizable, un escollo, no obstante, que se subsanará debido a que la fábrica de neumáticos cuenta con la calificación de proyecto industrial estratégico. Debido a ello, y según indica la compañía china en el proyecto en trámite de exposición pública “el suelo en el que se emplazarán las instalaciones debe ser considerado suelo urbano no industrial, y por lo tanto la actividad que se desarrollará en la fábrica de neumáticos es compatible con dicha clasificación del suelo”.

De Endesa a Reganosa

El proyecto también evidencia la alianza que la cotizada de Shenzen desarrollará tanto con Endesa como con Reganosa. Así, más allá de su ubicación en terrenos de la térmica, “el suministro eléctrico del complejo se realizará en alta tensión, a 132 kV, desde la subestación eléctrica de O Tesouro, propiedad de Endesa y situada a unos 3 kilómetros de la planta, hasta un área de conexión de la compañía que se ubicará en la entrada de la factoría”.

Pero, además, para la fabricación de neumáticos, la planta requiere la generación de vapor, para lo que será necesario consumir gas natural licuado. Se prevé un alto consumo, dado que «la fábrica funcionará en continuo, 24 horas, siete días a la semana«. “Para cubrir esta demanda, la previsión de suministro equivale a la utilización de dos camiones diarios, cuyo punto de carga sería la planta de Reganosa en Mugardos, a 35 kilómetros de distancia”.

No obstante, explica la compañía asiática que el uso de gas natural licuado se mantendrá hasta la entrada en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde que proyectan en el municipio Reganosa y EDP, y cuyo proyecto también se encuentra desde esta semana en trámite de exposición pública. “En las inmediaciones de la subestación eléctrica O Tesouro se está proyectando la implantación de una planta de hidrógeno verde promovida por Reganosa y EDP que tambien ha sido declarada proyecto industrial estratégico”. “Por ello, la fábrica de neumáticos contará con las instalaciones necesarias para el suministro y utilización de hidrógeno verde como fuente de energía, en sustitución del gas natural licuado”, apunta. “La estación de gas natural licuado de la fábrica de neumáticos se proyecta con la intención de dar servicio energético hasta la puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde”, aclaran.

Plantilla

En su proyecto básico de tramitación, Sentury indica, como ya había adelantado, que la fábrica de neumáticos generará unos 750 puestos de trabajo en la factoría. La multinacional prevé que exista una jefatura de planta, además de una plantilla de 44 personas para las áreas de administración y ventas, 45 para personal técnico y 660 operarios y auxiliares.

“Adicionalmente, las instalaciones supondrán la generación de empleos indirectos en la comarca, gracias al impulso industrial que dará a entidades que complementarán los trabajos de la fábrica, como es el caso del Puerto de Ferrol o los transportistas de materia prima y producto terminado”, exponen.