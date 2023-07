Altri y el Gobierno «ajustarán» el proyecto de Palas de Rei para acceder al PERTE de descarbonización

Tras meses de conversaciones para tratar de encajar el proyecto estrella de Galicia a los fondos Next Generation, el acceso de Altri a los fondos europeos parece tomar al fin una dirección. El ministro de Industria, Héctor Gómez, se reunió el pasado miércoles con la dirección de la pastera lusa en Lisboa. En ese encuentro acordaron darse un plazo para ajustar el proyecto de construir una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, una inversión superior a los 800 millones, a los criterios y las exigencias de la UE para que pueda obtener financiación. En un comunicado, el Ejecutivo apunta al PERTE de descarbonización que prevé lanzar el Ejecutivo y que está dotado con 3.100 millones en ayudas.

“Este PERTE contribuirá a modernizar nuestra industria para afrontar con éxito la transición ecológica apostando por el fomento del uso de energías renovables, la protección del medio ambiente y el avance hacia la economía circular. Queremos que España lidere la revolución verde industrial a nivel europeo y el PERTE va a ayudar a conseguirlo. Y Altri presenta un proyecto extraordinario que encajaría con los objetivos de nuestra apuesta hacia la descarbonización«, señaló el titular de Industria en la antesala de unas elecciones que podrían cambiar el color del Ejecutivo.

Leer más: La Xunta asegura que Bruselas apoya a Altri y carga en exclusiva contra el Gobierno

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, consideró que esta reunión en Lisboa prueba que están trabajando mano a mano con Altri para obtener fondos europeos para el proyecto. «La compañía y el Gobierno seguimos trabajando con seriedad y rigor para asegurar la financiación, como siempre se dijo desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de la irresponsabilidad del PP con este tema. Recordamos al presidente Rueda que en cuestiones tan serias no vale hacer populismo: hay que ajustarse a la legalidad para no poner en peligro proyectos estratégicos», aseveró. También reiteró que tal y como presentó inicialmente el proyecto la Xunta, no se ajustaba a los criterios exigidos por la UE.

El prolongado choque entre Xunta y Gobierno

Altri aspira a cubrir al menos un cuarto de la financiación de la fábrica de fibras textiles con fondos europeos. La compañía preveía tomar una decisión sobre la inversión a finales del año pasado. Sin embargo, ha ido retrasando el plazo hasta finales de 2023. Está considerada una iniciativa clave para Galicia no solo por tratarse del proyecto con mayor inversión de los presentados a los Next Generation, sino por el impacto que tendría en la economía gallega y en el sector forestal.

La Xunta criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por no garantizar las ayudas para Altri. Tanto Alfonso Rueda como el ex vicepresidente Economíco, Francisco Conde, fueron especialmente duros en este tema, acusando incluso al Ejecutivo de querer perjudicar a Galicia para castigar a Feijóo. En Industria defendieron siempre que el proyecto no tenía encaje en los PERTE en vigor. Ahora parece que han encontrado una camino con las ayudas de descarbonización.