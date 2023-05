Altri estira el chicle: la decisión sobre la fábrica en Galicia no llegará hasta final de año

Altri, la pastera lusa que proyecta en Palas de Rei (Lugo) una fábrica de fibras textiles que se ha convertido en una de las grandes apuestas de la Xunta en cuanto a proyectos tractores susceptibles de captar fondos europeos, demora la decisión final sobre la inversión en Galicia. Este jueves, la compañía remitió al equivalente luso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los resultados correspondientes a su primer trimestre fiscal, periodo en el que las ganancias retrocedieron un 34,3% hasta los 19,6 millones de euros debido a la bajada de ventas del productor de celulosa y papel. En la documentación, los administradores del grupo destacan que continúan desarrollando el denominado proyecto Gama y que se espera una decisión final que será anunciada “hacia el final de 2023”.

De esta forma, Altri continúa estirando el chicle de la decisión final sobre su implantación en la comunidad gallega. El grupo que dirige José Soares de Pina ha ido aplazando este pronunciamiento, que inicialmente estaba previsto para finales del año pasado. En la actualidad indican que “el proyecto Gama tendrá que ser un proyecto transformacional, implicando la construcción de una nueva unidad industrial de producción de pasta soluble y fibras textiles sostenibles en Galicia”. “El Grupo Altri continúa trabajando activamente en el estudio de impacto ambiental, proyecto de ingeniería, estudio de viabilidad económica, estructura de financiación y acceso a los fondos de la Unión Europea”, destaca.

En su carta a los inversores, el CEO de la compañía vuelve a destacar el proyecto gallego. «Continuamos empeñados en su desarrollo, focalizado en la producción de fibras sostenibles para la industria textil en Galicia y sobre el cual esperamos anunciar una decisión final de inversión hacia el final de 2023», reitera.

El reto de la financiación

Aunque en la información remitida este jueves al supervisor luso no se hace referencia, lo cierto es que uno de los principales retos de la portuguesa radica precisamente en la financiación. Tal y como indicó Economía Digital Galicia, la cotizada lusa cifra en 850 millones de euros la inversión necesaria para acometer su proyecto en Palas de Rei. Así lo indicó recientemente en una presentación para inversores. La intención inicial de los de Soares de Pina pasaba por captar entre 200 y 250 millones de euros de los Next Generation, lo que sumado a la entrada de potenciales socios abarataría la factura. No obstante, no es la primera vez que la Xunta se queja de la falta de encaje del proyecto en las líneas PERTE del Gobierno.

Con respecto a la presentación de resultados, en el primer trimestre de su año fiscal el beneficio neto de la compañía cayó más de un 34%, mientras que los ingresos se acortaron un 9,9%, hasta los 224,7 millones de euros. El retroceso es encuadrado por la compañía en el contexto de “desstocking” global en la industria de la celulosa y el papel. Es decir, existe una desaceleración de la demanda y, además, la crisis logística ha amainado, por lo que se produce una disminución de las ventas en un momento de alivio de los precios de la fibra.

El ebitda, resultado antes de impuestos, taxas, amortizaciones y depreciaciones, se quedó en algo más de 50 millones de euros, un 17,6% por debajo del alcanzado en el mismo periodo del año anterior, mientras que el margen cayó en 2,2 puntos.