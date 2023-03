Amancio Ortega invierte más de 1.000 millones en Reino Unido desde el brexit

El advenimiento del brexit y la inestabilidad política en Reino Unido no han hecho que decaiga como uno de los grandes mercados de Amancio Ortega en sus inversiones inmobiliarias, que tienen como principales plazas Estados Unidos, España y el territorio británico. El fundador de Inditex ha destinado más de 1.000 a adquirir inmuebles en las islas desde el momento en el que se consuman su salida del Reino Unido de la Unión Europea, y más de 2.000 millones desde que se celebró el referéndum que precipitó la dimisión de David Cameron en 2016. En este periodo no solo no se produce un parón en la actividad de Pontegadea, sino que ejecuta las inversiones de mayor importe en suelo británico.

Es el caso de The Post Building, un edificio de oficinas ubicado en el West End londinense y por el que habría pagado unos 700 millones de euros. La adquisición se cierra en diciembre de 2019, en pleno proceso de desconexión, que se prolongaría hasta el final de enero del año siguiente, un mes después, por los flecos del acuerdo de salida con la UE. El inmueble, de unos 80.000 metros cuadrados y con inquilinos como la consultora McKinsey o la aseguradora Rothesay Life, es la compra más relevante de Pontegadea en Gran Bretaña junto al edificio Adelphi de Londres, que adquirió un año antes por el mismo importe a Blackstone. El contexto del brexit enmarcó las dos mayores operaciones del empresario en el Reino Unido.

Si la pasada semana trascendió el interés de Pontegadea en hacerse con la antigua sede londinense de la BBC por 90 millones, las transacciones de los años inmediatamente anteriores fueron más voluminosas. En 2021 compró un edificio en la plaza de St. James de Londres por unos 220 millones de euros a Columbia Threadneedle. Se trata de un inmueble de 5.700 metros cuadrados que tiene como inquilino a los fondos Cinven y GHO Capital.

El grupo inversor, que tiene al frente a Roberto Cibeira, se quedó al año siguiente con un edificio de oficinas en construcción ubicado en el número 177 de Bothwell Street de Glasgow (Escocia), por el que pagó unos 230 millones de euros. La propiedad tiene 30.000 metros cuadrados.

Con estas tres operaciones –el The Post Building, la sede de Cinven y el inmueble en construcción de Glasgow–, Amancio Ortega ya alcanzaría los 1.150 millones de inversión desde que se consumó el brexit, si bien la desconexión comercial no se produjo hasta finales de 2020 debido al periodo de transición acordado para la entrada en vigor del nuevo tratado.

Los números de Pontegadea en Reino Unido

En las últimas cuentas presentadas por Pontegadea, correspondientes al ejercicio de 2021, la cartera de inmuebles de Reino Unido alcanzaba los 3.500 millones de tasación, lo que supone un 10% más que en el año de la pandemia y 900 millones más que a cierre de 2018, a pesar del deterioro causada por la pandemia. El peso de los activos inmobiliarios de Pontegadea en territorio británico representa casi un 23% de su imperio inmobiliario, que supera los 15.000 millones de valoración.

Los ingresos por alquileres en el archipiélago alcanzaron en 2021 los 113 millones, con un crecimiento del 11% respecto al ejercicio anterior.

La calidad de los activos

La política de inversiones de Pontegadea hace que sus activos sean más resilientes frente a las inclemencias, ya sean los efectos de una pandemia o a los vaivenes políticos. Estos es debido a que adquiere activos de alta calidad, en localizaciones premium y con inquilinos de gran solvencia. Ortega es casero de Primark, Facebook o Amazon, por ejemplo.

Además, los ingresos generados en un determinado mercado, como puede ser el Reino Unido, acostumbran a reinvertirse en ese mismo mercado, de manera que una depreciación de la libra, como sucedió desde el brexit, tiene como contrapartida oportunidades de comprar más barato.