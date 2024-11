Amper sale del negocio minero con la venta de una pizarrera en Ortigueira por 4,2 millones

Amper, el grupo que preside el exministro Pedro Morenés, abandona el negocio de la minería, que en todo caso ya era considerado como residual dentro de su Plan Estratégico, centrado en las inversiones en energías verdes y en el sector de Defensa. La compañía anunció este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta de la filial Nervión Minería, cuyo principal activo es una pizarrera ubicada en Ortigueira (A Coruña) a la sociedad de reciente creación Participaciones Mineras del Noroeste, constituida el pasado octubre en Valencia por un empresario del sector. El precio, 4,2 millones de euros.

La compañía indica que esta desinversión le permitirá “continuar con el proceso de optimización de la estructura de la deuda, así como impulsar la estrategia de crecimiento, tanto orgánica (CAPEX) como inorgánica del grupo”. Todo ello, apunta, “dentro de los términos fijados por la sociedad en su Plan Estretégico y de Transformación 2023-2026 y aprobados por los órganos de gobierno competentes”.

Dos ofertas por la mina

Nervión Minería nació en 2018. Amper la constituyó de la mano de la compañía Distribuidora de Productos y Materiales VRSI. No obstante, ese negocio ya no es prioritario para la firma. De hecho, en su última memoria anual esta filial ya se encontraba clasificada como “activo mantenido para la venta”. Basándose en las premisas de su plan estratégico, Amper consideró “como no estratégica la actividad de extracción y procesamiento de pizarra a cielo abierto realizada por la sociedad, iniciando a finales del ejercicio 2021 las negociaciones para su completa enajenación”. En el citado documento, consultado por Economía Digital Galicia, el grupo ya indicaba que se encontraba analizando las ofertas “de sendos inversores industriales interesados en la actividad de explotación minera”.

La compañía ahora vendida cerró el ejercicio 2023 con pérdidas por valor de algo más de un millón de euros y con unos ingresos de 1,4 millones.

Desinversión en Galicia… y compra

Esta desinversión en Galicia de Amper se anuncia tan solo unos días después de que la compañía indicase el cierre de la compra del 100% de Elinsa, empresa fundada en A Coruña y que controla desde 2020, cuando se hizo con el 51% del capital. Ahora, adquirirá el 49% restante por un importe de 30,5 millones, que abonará a la familia Muñiz García a lo largo de los próximos tres años.

A través de Elinsa, el grupo promueve la nueva fábrica de Morás , que pretende ampliar las capacidades productivas del fabricante de equipos de conversión de potencia, que tiene planta en el polígono de Agrela (A Coruña). La adquisición del 100% de Elinsa llega tras la firma de un contrato marco para la fabricación y suministro de equipos de electrónica de potencia para almacenamiento de energía durante el período 2025-2027, extensible a 2030, con eks Energy, con un valor estimado de 155 millones de euros, que podría llegar a los 340 millones con su extensión. Este acuerdo implica un incremento de las capacidades de fabricación de Elinsa desde los 2 GW anuales hasta los 4 GW anuales, de ahí la necesidad de una nueva planta en Morás.