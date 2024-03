Asignatura pendiente de Inditex: inversores piden más transparencia con la cadena de suministro

Mayor transparencia con la cadena de suministro. A dos días de que Inditex presente de forma pública los resultados correspondientes al ejercicio 2023, Reuters indica que inversores de la compañía solicitan que haga pública su lista completa de proveedores, de cara a minimizar posibles riesgos relacionados con vulneraciones de las normativas laborales. En realidad, esta medida ya ha sido adoptada por competidores del sector como H&M o Primark.

Reguladores y determinados inversores institucionales demandan a las empresas del sector una mayor transparencia, de cara a disipar, por ejemplo, dudas sobre posible trabajo forzoso en las cadenas de suministro de determinados países.

Shein es ejemplo claro de que, en este momento, la publicación de estos datos no es un tema baladí ya que, según recuerda Reuters, ha sido objeto de “escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses” por los riesgos que podría presentar su cadena de proveedores justo cuando la compañía de moda low cost intenta comenzar a cotizar en EE UU.

Inversores institucionales

Inditex en todo caso, no está incumpliendo ninguna normativa, ya que aporta información sobre sus clústers de proveedores y sobre las auditorías a las que los somete aunque no aporta toda la información que solicitan algunos inversores, como datos concretos y localizaciones. Hay que recordar que en la Unión Europea llegaron a plantearse normas, que finalmente no se llevaron a cabo, para que todas las grandes empresas fiscalizasen si las cadenas de suministro que tienen dañan el medio ambiente o usan mano de obra infantil.

Según Reuters, el gestor de activos holandés MN, indicó que una de las cosas que ha solicitado a Inditex es que revele su lista de proveedores exacta y su ubicación geográfica. «Aunque Inditex nos asegura que tiene estos datos disponibles, hasta ahora Inditex no está dispuesto a revelar esta información a diferencia de algunos pares de la industria que publican listas extensas de proveedores», indicó.

MN, que gestiona los activos de los fondos de pensiones holandeses, lidera el diálogo de Inditex para Platform Living Wage Financials (PLWF), un grupo de 20 inversores institucionales con activos combinados bajo gestión de 6,58 billones de euros.