Carmen Lence acusa a los sindicatos agrarios de difamar a Leche Río: «Pagamos más que la media»

Carta abierta de Carmen Lence ante lo que considera «declaraciones difamatorias» contra la mayor empresa láctea de capital 100% gallego. La consejera delegada de Grupo Lence ha hecho pública una carta que lleva por título ¿Quiénes son los «gallegos de conveniencia»? La verdad tras las medias verdades y las mentiras completas.

En ella, Lence advierte de que «si los empresarios seguimos dando la callada por respuesta, acabamos siendo cómplices de los que nos descalifican e intentan manipular para su propio interés». Es por ello que sale al paso de las declaraciones de Unións Agrarias respecto al descenso de los precios de le leche en Galicia. La organización señaló hace una semana a Río y a Celta por bajar los precios por litro a las granjas, denunciando incluso que se «envolvían en la bandera gallega» mientras llevaban «a la ruina» a las explotaciones.

«Decía mi padre que ‘como dejes que los demás te lleven la empresa, en dos días no tienes empresa’. Se refería a todos los que intentan poner presión sobre el empresario buscando su propio interés, mientras que el empresario busca lo mejor para la empresa (que, al final, es el interés de todos)», comienza el escrito. La carta abierta responde al comunicado en el que Unións Agrarias acusase a Leche Río y Celta de proponer bajadas de precios de entre 2 y 3 céntimos el litro a la leche y felicitase a Naturleite y Lactalis por mantenerlos. Desde el otoño de 2022, cuando los pagos a los ganaderos tocaron techo a lomos de la inflación y del encarecimiento del brik en los supermercados, el sector afrontó las renovaciones de contratos a la baja. Unións Agrarias, y también el Sindicato Labrego Galego, señalaron en varias ocasiones a Río al criticar los recortes.

«Desafortunadamente, hoy la presión se intenta hacer con medias verdades y mentiras completas a golpe de titular. Y lo hacen con la inmunidad del que confía en que el empresario de turno dé la callada por respuesta, como se viene haciendo por una cuestión de discreción y de no ponerse a la altura de quien cae en tácticas de tan poco calado moral. Pero resulta que el que controla la comunicación, controla el mensaje. Y si los empresarios seguimos dando la callada por respuesta, acabamos siendo cómplices de los que nos descalifican e intentan manipular para su propio interés», reflexiona Lence.

Carmen Lence hace un llamamiento a «denunciar» tantos «las mentiras completas como las medias verdades», que «tienen efectos más poderosos que las mentiras, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la parte de verdad aportada».

Los precios de la leche

«Dicen los que han puesto en su punto de mira a nuestra empresa que Grupo Lence ha renovado contratos a sus ganaderos con precios más bajos, cosa que es verdad a medias. Se les olvida mencionar que nuestra empresa, tradicionalmente, paga por encima de la media de Galicia. Lo que se traduce en que las ganaderías familiares que trabajan con Lence se han llevado a su casa hasta el mes de octubre, en conjunto, más de 2 millones de euros más que las que trabajan con empresas que pagan cómo máximo la media de Galicia. Tampoco cuentan que en España los precios de la leche en origen tienden a la baja porque son los más altos de Europa, y esto hace que la industria láctea esté perdiendo competitividad tanto en el extranjero como en nuestro país. Así, las exportaciones han bajado y las importaciones aumentado, inundando el país con queso de fuera. Esto, obviamente, tampoco les conviene a los ganaderos españoles», afirma.

«Hace unos días, nos sacan en titulares calificándonos de hipócritas y, por otro lado, valorando de forma muy positiva que otras empresas lácteas hayan decidido mantener su precio ‘después de una negociación con los representantes de los ganaderos y las ganaderas’. Lo que me parece curioso porque por nuestra casa no se ha molestado nadie a venir a negociar nada. Me imagino que después de hablar con las empresas de fuera que mencionan, no consideraron importante hablar con la única empresa gallega entre las cuatro que más leche recogen en Galicia. De hecho, somos la segunda empresa que más leche recoge en nuestra comunidad. Y, obviamente, no les quedó más remedio que ir directamente a difamarnos en la prensa», prosigue la responsable de la compañía en su argumentación.

«También mencionan que el precio medio de la leche cruda en Galicia estuvo en los 49 céntimos por litro, mientras que la media estatal se sitúa en los 51,8; pero se les olvida aclarar que son esas empresas que mantienen el precio de sus nuevos contratos en Galicia las que están pagando más por la leche en otras comunidades. Y quizás sea por eso por lo que no les conviene bajar el precio aún más en Galicia. Nuestra empresa, sin embargo, compra toda la leche en Galicia. Y con toda esta muestra por su parte de un trato justo y equiparable al que les dan a otras empresas, estos señores, que claramente demuestran ser más gallegos» que nadie, se permiten decir que nos envolvemos en la bandera gallega, solo como estrategia de marketing. O sea: que somos gallegos de conveniencia», asevera.

En este sentido, Carmen Lence también se pregunta en su carta abierta sobre si llevar más de 40 años «creando empleo y riqueza en Galicia», comprando solo a ganaderías gallegas, no es suficiente para llamar «gallegos» a la empresa. «Entiendo que estos señores tienen la tarea de salvaguardar los intereses de los ganaderos gallegos. Sin embargo, me planteo si desprestigiando a la única empresa gallega entre las cuatro principales recolectoras de leche en Galicia, una empresa que depende completamente de los ganaderos de la región, están realmente velando por esos intereses (…). Esto me lleva a cuestionar la falta de responsabilidad de su manera de actuar«, agrega.

«El interés de nuestra empresa lo demuestra su trayectoria creando riqueza y empleo para muchos durante mucho tiempo en nuestra comunidad. Es por lo que esta empresa no solo se envuelve con orgullo en la bandera gallega; además, se pasea con la cabeza bien alta envuelta en ella. Porque está en su derecho. Porque se lo gana todos los días. Porque es una empresa gallega con mayúsculas. Y por eso, con verdades completas, no tenemos miedo de enfrentamos a quien con verdades a medias y mentiras quieren decidir quién es gallego o no según su conveniencia», concluye esta carta abierta de Carmen Lence.