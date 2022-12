Carmen Lence: “El precio de la leche ha subido un 45%, pero la previsión es que alcance el 70%”

Grupo Lence acabará el año con más de 200 millones de cifra de negocio, un incremento sustancial respecto a los 153 millones de 2021 y en un ejercicio repleto de turbulencias a causa de la inflación, que tensionó una vez más la cadena de valor. El crecimiento del mayor grupo lácteo gallego, productor de marcas como Río o Leyma, es una buena noticia para las explotaciones y para la competitividad del sector, pero también representa la pelea por el dinamismo económico y la innovación en el rural, con frecuencia vaciado de servicios y población.

La consejera delegada, Carmen Lence, lleva por bandera ese compromiso. Así quedó patente cuando recogió el Premio Economía 2022 el pasado noviembre en reconocimiento a la trayectoria de la compañía. «En el Grupo Lence, trabajamos no solo para crear beneficio para uno mismo, sino también para la sociedad en la que estamos. Siendo conscientes de que, a través de esta empresa, podemos hacer una diferencia mucho más grande de la que podríamos hacer como individuos», afirmó entonces, apelando a unos valores que, asegura, forman parte del legado de su padre, el histórico empresario Jesús Lence.

–Hace poco más de un mes, el Consello Galego de Economistas reconoció la trayectoria de la empresa, de la que destacó su compromiso con el sector primario y con el desarrollo del territorio. ¿Cuáles son las principales dificultades de generar riqueza en el rural gallego?

Hoy en día el rural se enfrenta a retos como la falta de servicios, la mala conectividad, la necesidad de aumentar la base territorial, cómo adaptarse a las exigencias medioambientales, la falta de mano de obra, el cambio climático, y la masculinización y envejecimiento de la población rural, entre otros. En mi opinión, lo más preocupante es que la gente del rural no crea que hay futuro y anime a sus hijos a irse y el que las mujeres en edad fértil abandonen el rural. El sector primario alimenta a la población, y debería de tener un gran futuro porque la población esta aumentando. De hecho, la producción de alimentos tendrá que crecer entre un 60% y un 70% para poder alimentar a la población mundial de 9.000 millones de personas que tendremos en el 2050. El rural tiene que tener futuro por el bien de todos.

– ¿Se valora más a las empresas que producen en proximidad después de la pandemia?

La pandemia y posteriormente la guerra en Ucrania han puesto en evidencia los peligros de la globalización. Nos hemos dado cuenta de cómo la dependencia de otros países para ciertos suministros, como ha sido el caso de los cereales o los microchips, puede poner nuestro sistema productivo en serias dificultades. Creo que esto ha llevado a apreciar más la producción local. Con respecto a los lácteos, por ejemplo, se ve un incremento en la venta de las marcas regionales.

–¿Hay unas políticas públicas sólidas para respaldar a las empresas y al propio sector primario?

Hay varias ayudas de la Xunta para el sector agroganadero, como las destinadas a planes de mejora en las explotaciones agrarias, a la creación de empresas por parte de agricultores jóvenes y al desarrollo de pequeñas explotaciones. También están las ayudas de la PAC, que permiten reducir las diferencias entre la renta agraria y la urbana e incentivan prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente. Con respecto a las empresas, esperamos que el PERTE alimentario, el de economía circular y el de digitalización nos ayuden a dar un salto cualitativo, aunque no son convocatorias fáciles y hay un poco de escepticismo con respecto al verdadero impacto que pueden llegar a tener.

–Grupo Lence es la mayor empresa gallega del sector lácteo, pero está rodeada de grandes multinacionales. ¿Hay espacio para seguir creciendo en Galicia en cuanto a producción y recogida?

Para que una industria sea competitiva, es importante que tenga empresas grandes, medianas y pequeñas. Hoy en día cinco empresas lácteas controlan la mayoría de la producción en España, con lo que una empresa como Lence es absolutamente necesaria para mantener el equilibrio en la industria, sino podríamos acabar en manos de un oligopolio. Galicia tiene la posibilidad de convertirse en una de las grandes potencias de producción de leche en Europa. Hoy en día ya es la mayor de España, produciendo el 40% de la leche que se consume en nuestro país, y siendo una de las pocas regiones donde sigue aumentando la producción lechera.

–¿Y qué nos falta?

Para que Galicia pueda alcanzar su potencial como productora de leche es importante superar los retos que mencioné con anterioridad, pero además, se requiere una defensa del valor de un producto como la leche, para que se deje de utilizar como un producto reclamo. Es importante que el consumidor entienda qué hay detrás de un precio, y cómo ese precio tiene que pagar toda una cadena de valor.

Carmen Lence: «No habernos vendido es un logro en sí mismo»

–En esta etapa de la empresa se ha puesto en valor el compromiso a muchos niveles: con Galicia, con el rural, con el propio sector… ¿Hay una mayor toma de conciencia en el grupo de que estos valores forman parte de la cultura de la empresa y, por tanto, también de su imagen de marca?

En realidad, Lence siempre ha sido una empresa comprometida con Galicia, con el rural y con el sector lácteo. Mi padre en su día financio mejoras en el campo como la introducción de tanques de frío o la compra de vacas con mejor genética. Desde antes de que llegara yo a la empresa tenemos la política de pagar a los ganaderos por encima de la media de Galicia. Además, se ha colaborado con el deporte y diversas organizaciones como el Banco de alimentos, la Cruz Roja o la Lucha contra el Cáncer desde siempre. Mi padre inculcó en sus hijos el orgullo de ser gallego, el amor y el aprecio por esta tierra que nos lo ha dado todo.

-Han ganado en visibilidad, entonces…

La única diferencia es que hoy en día contamos lo que hacemos, cuando antes se hacía lo mismo, pero se daba por descontado, se consideraba que era algo normal y que contarlo era una falta de modestia. ¡La mal entendida modestia gallega! Una cosa es alardear y otra muy distinta es poner en valor lo que uno hace. Si no comunicas, los demás no tienen por qué saber que diferencia haces, y comparado con los que si comunican, parece que tu no haces nada. Como CEO entiendo que una parte importante de mi trabajo es comunicar tanto dentro como fuera de la empresa quiénes somos, qué diferencia hacemos, dónde estamos, adónde vamos, y poner en valor nuestra aportación en construir un mundo mejor.

–Durante el último año y medio, la inflación ha provocado una fuerte oscilación en los precios de la leche en origen y de venta al público. ¿Cómo ha vivido el grupo la relación con sus explotaciones proveedoras en cuánto a precios?

Este año ha sido un verdadero reto. Como consecuencia no solo de la inflación, sino también de la escasez de materia prima, el precio de la leche en origen ha subido más de un 45%, pero la previsión es que el alza interanual alcance el 70%. Nosotros hemos ido subiendo los precios en el campo y hemos conseguido mantener e incluso subir un poco nuestra recogida a pesar de la escasez. Esto ha sido gracias a un gran trabajo por parte del equipo de campo.

–¿Se puede garantizar estabilidad a los ganaderos o la cadena de valor está muy condicionada por los precios que marca la distribución?

La distribución tiene una gran fuerza negociadora y tienden a alinearse en el precio de la leche en el lineal, con lo cual, es importante erradicar la práctica de usar la leche como producto reclamo y acostumbrar al consumidor a precios que representan el valor del producto. Es por el bien de todos. El ganadero necesita estabilidad para poder invertir y para que el campo sea atractivo para la siguiente generación.

La leche en el campo ha subido más de un 45%, sin embargo, el aumento de precio en el lineal ha sido cercano al 27%

– El Consello Galego de Economistas premió antes que a ustedes a Stellantis (PSA) y a Gadisa. ¿Qué se valoró en Grupo Lence para recibir el galardón en comparación con empresas de una mayor facturación?

Una cosa es la facturación que tienes, y otra es la diferencia que haces, lo que aportas a la sociedad como empresa, el impacto positivo que generas. No siempre las empresas que más facturan son las que más valor crean para la sociedad. En el sector primario, las producciones ganaderas son las que más aportan a la renta regional de Galicia, suponen cerca del 55% de la producción final. Lence lleva más de 50 años creando valor para el sector lácteo y para el rural de Galicia, dos elementos fundamentales para la economía de nuestra región. Es una empresa clave para el sector lácteo gallego, ya que somos la tercera empresa que más leche recoge en Galicia, y la única gallega entre las cuatro primeras. Si esta empresa se vendiera a una de las otras tres empresas que más leche recogen en Galicia, dejaríamos un sector tan importante para nuestra economía en manos de empresas que tienen sus intereses fuera de nuestra comunidad.

–No les habrán faltado ofertas…

El no habernos vendido ya es un logro en sí mismo que muestra nuestro espíritu de superación. Los estudios sobre empresas familiares estiman que aproximadamente el 70% de este tipo de empresas se venden o liquidan después de la muerte o jubilación de sus fundadores. Esto tiene graves consecuencias sociales y económicas en las comunidades locales, ya que la mayoría de las veces, estas empresas, una vez integradas en grandes firmas, pierden las características de empresa familiar y se debilitan sus vínculos con la comunidad.

Carmen Lence durante la presentación de su nueva gama de bebidas proteicas Opti Pro. En la pantalla, su padre, Jesús Lence, el fundador del grupo

– ¿Qué balance hace del último año, marcado por la inflación, la escasez de leche en los principales mercados productores y la escalada de precios de la leche en origen?

Ha sido un año muy duro, pero al final considero que positivo. Todas las situaciones de dificultad te ayudan a ser mejor, más creativo, más exigente, más duro. No hay lugar para la complacencia cuando la inflación amenaza con meter a la empresa en pérdidas. Tienes que meterte el cuchillo entre los dientes y salir a pelear con quien haga falta, porque al final tienes sobre tus hombros la responsabilidad de garantizar el medio de vida de mucha gente. Este año nos ha hecho mejor empresa, más eficiente, más enfocada, con más talento.

– ¿Cuáles son las previsiones para el cierre de ejercicio?

Prevemos cerrar el año con una facturación cercana a los 207 millones de euros, manteniendo la rentabilidad del año anterior. Este ha sido un año duro, con constantes subidas del precio de la leche en origen que no se ha podido trasladar en su totalidad a nuestros clientes. De hecho, la leche en el campo ha subido más de un 45%, sin embargo, el aumento de precio en el lineal ha sido cercano al 27%, una cifra elevada pero casi 20 puntos inferior al del alza de precio en origen. Esto pone a la empresa en una situación de tener que mejorar su eficiencia y no tolerar pesos muertos.

–¿Qué prioridades de inversión tiene el grupo en 2023?

Seguimos con una fuerte apuesta por la innovación en productos, el año que viene haremos varios lanzamientos. También empezaremos con una línea de productos vegetales. Continuaremos con la implantación de la metodología de mejora continua en todas las plantas y seguiremos con nuestro proceso de digitalización. También es el año de enfocarse en la mejora de la huella de carbono tanto en las ganaderías que trabajan con nosotros como en la propia empresa. Seguiremos profundizando en acciones que ayuden a hacer el rural atractivo como apoyo al deporte infantil, fomento del emprendimiento y apoyo al empoderamiento de la mujer en el rural.