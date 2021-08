Cómo hacer un curriculum sin experiencia y qué poner

Si estás buscando trabajo y no has tenido experiencia previamente te vas a encontrar al menos dos problemas. El primero es que muchos de los empleos a los que puedes optar requieren de la experiencia que no tienes y, claro, si no te ofrecen la oportunidad tampoco puedes adquirirla. El otro problema es cómo hacer un curriculum sin experiencia atractivo si no tienes una trayectoria laboral que incluir.

No se trata de rellenar hojas para hacer un curriculum de muchos folios, ni tampoco de ocultar que buscas tu primer empleo. Al fin y al cabo, todos hemos pasado por esa situación y las empresas lo saben y, en ocasiones, buscan ese tipo de perfil para formar al trabajador dentro de su propia estructura.

De cualquier forma, el curriculum sigue siendo una herramienta fundamental para hacerse un sitio, con o sin experiencia. Para realizarlo, dispones de herramientas gratis en Internet. Estos son algunos consejos que te ayudarán a elaborarlo de una manera más eficaz.

Cómo hacer un curriculum sin experiencia

Lógicamente, la parte más relevante de tu curriculum debe ser la formación en orden cronológico inverso. Esta pauta general, sin embargo, tiene matices. Por ejemplo, si eres licenciado no es necesario que añadas dónde cursas secundaria o bachillerato.

Lo ideal al hacer un curriculum sin experiencia es que puedas enfocar este a la oferta a la que te presentas, descartando aquellos cursos irrelevantes y destacando la formación que sí es importante para el puesto. Puedes incluir el resto como formación complementaria.

La búsqueda del primer empleo te ofrece cierta libertad para ser más creativo en el diseño de tu curriculum. Debes incluir fotografía y si tienes redes sociales con un perfil profesional también debes incorporarlas. Por ejemplo, LinkedIn es muy importante para encontrar trabajo.

Siempre, y especialmente para hacer un curriculum sin experiencia, es interesante que tengas una carta de presentación en la que expliques por qué quieres trabajar en la empresa, tus aptitudes y tu interés en concertar una entrevista de trabajo. Si es breve, será más efectiva, aunque no olvides abordar estos tres puntos.

Qué poner en un curriculum sin experiencia

Además de tus datos personales (nombre, teléfono de contacto y correo electrónico) es conveniente añadir una pequeña referencia a tus objetivos profesionales. Algunos ejemplos son:

“Estoy buscando adquirir experiencia profesional y crecer en la empresa”. “Acabo de licenciarme y busco un contrato de prácticas que me permita continuar aprendiendo y ampliar mis competencias”.

Otros datos importantes que debes poner al hacer un curriculum sin experiencia son: