Contrarreloj para Ence: guerra política a un día de que el Supremo decida su futuro

El futuro de Ence se despeja este martes. El Tribunal Supremo ha fijado para esta jornada la votación y el fallo de los dos recursos de casación presentados por Ence a las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la concesión para que su fábrica en Pontevedra ocupase terrenos proregidos por la Ley de Costas.

Aunque se desconoce si el fallo se conocerá ya esta jornada (en principio la decisión podría demorarse unas semanas) la propia empresa fue la que desveló la fecha de la reunión en una comunicación dirigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tendrán que resolver los recursos presentados tanto al procedimiento seguido a instancia de la organización ecologista Greenpeace como al iniciado por el Ayuntamiento de Pontevedra.

Ambos procesos desembocaron en sendas sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que, a principios de 2016, le otorgó el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que la fábrica continuara su actividad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073.

Con o sin fallo inminente, la clase política gallega ha mostrado esta jornada su división a respecto del futuro de la pastera en Pontevedra.

División en la clase política

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado este lunes que “Pontevedra se juega muchísimo” con la sentencia y que la ciudad, gobernada por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, “no puede ser una isla que no quiere empresas”. Además, el dirigente ha cargado contra el Ejecutivo central por no tener “un plan B” para afrontar las consecuencias de una posible salida de la pastera de la ría.

Postura radicamente opuesta es la del BNG de Ana Pontón, que consideró que sería “inexplicable” que el Supremo no confirmase la salida de la compañía de los terrenos de Lourizán. “No contemplamos otro escenario, porque sería inexplicable que no se viniese a corroborar una sentencia tan clara como la que tenemos encima de la mesa”, indicó. “El PP tiene que dejar de engañar a la ciudadanía, hay que ponerse a trabajar para trasladar la fábrica”, indicó.

El discurso del PSOE gallego se encuentra en un punto medio. Los de Valentín González Formoso apuestan porque Ence se mantenga en la comunidad, pero no en Lourizán. “Queremos que se mantenga la factoría, no en su ubicación actual, pero sí en Galicia”, dijo el portavoz parlamentario Luis Álvarez.

Mientras tanto, también en la jornada previa a la reunión del Supremo, la plantilla de Ence en Pontevedra se ha vuelto a manifestar en contra de un eventual cierre. Los representantes de los trabajadores se han mostrado “optimistas” con respecto al fallo.

Mientras tanto, este lunes, en el mercado continuo, las acciones de Ence caían un 0,72%.