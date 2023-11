Del bus al tren: Alsa estudia entrar en el AVE a Galicia tras aliarse con Eco Rail

Alsa, una de los grandes grupos europeos en trasporte de viajeros por carretera, quiere convertirse en un operador de las líneas de alta velocidad española. La compañía, integrada en la multinacional británica Mobico (antigua National Express), se ha asociado con Eco Rail para buscar oportunidades en esta área de negocio, que ahora se abren con el reciente lanzamiento por parte de Adif de la segunda fase de la liberalización de la alta velocidad.

No es un objetivo nuevo. Ambas empresas llevan tres años explorando el mercado y no solo están interesadas únicamente en los servicios comerciales de alta velocidad, sino también en los servicios públicos (cercanías y media distancia), cuyo proceso de liberalización comenzará en 2026. Con este horizonte, Alsa y Eco Rail no descartan incorporar un nuevo socio financiero para apuntalar el equipo. Indican que se trata de una alianza inicial que seguirá ahondando en el futuro en una asociación más formal de cara a competir por las líneas.

Muestras de interés por Galicia

Por el momento, las primeras muestras de interés ha sido la participación de ambas empresas en la consulta pública abierta por Adif, destinada a los actuales y a los nuevos operadores interesados en operar nuevas líneas de alta velocidad, como la que conecta Madrid con Ourense. Alsa, de hecho, ya se ha dirigido a Talgo y a CAF para estudiar posibles encargos para poder operar con trenes de ancho variable, como los que se utilizan para circular sin cambiar de tren entre Madrid y el resto de Galicia más allá de Ourense.

El interés de Alsa por operar líneas de alta velocidad y estudiar la del AVE a Galicia trasciende poco después de que el Consello Galego da Competencia iniciara su investigación para determinar si formó cártel con Monbus para presentarse a las líneas del Plan de Transporte de la Xunta.

Hasta el momento, ha manifestado su interés en competir con Renfe en la alta velocidad gallega Iryo, que también contactó con Talgo para estudiar la posibilidad de adquirir trenes Avril para operar en las vías de la comunidad.