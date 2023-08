EiDF volverá a cotizar el lunes entre reproches de la CNMV y las auditoras

EiDF se prepara para su regreso al parqué. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado este jueves el levantamiento de la suspensión en bolsa que pesaba sobre la compañía desde el pasado 14 de abril.

A través de un comunicado, la entidad que preside Rodrigo Buenaventura ha dado luz verde a que la compañía gallega vuelva a cotizar en bolsa a partir del próximo lunes 28 de agosto. La CNMV ha dado este paso después de «haber sido puesta a disposición del público información privilegiada respecto a las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión».

El regulador destaca que «dicha información incluye las comunicaciones de información privilegiada realizadas desde la fecha de la suspensión por propia la sociedad emisora y el requerimiento de información adicional de la CNMV, no atendido por la sociedad, publicado por BME Growth con fecha de hoy».

EiDF llevaba suspendida de cotización tanto en bolsa como en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) desde el pasado 14 de abril. La razón estaba en la negativa de su nuevo auditor, PwC, a dar el visto bueno a las cuentas anuales del ejercicio 2022. Ante la imposibilidad de aprobar las cuentas antes del 30 de abril, la CNMV decretó esta medida que ha estado vigente durante cuatro meses y medio.

Las críticas de la CNMV

Tras la publicación de esta información la semana pasada, así como de un forensic por parte de Deloitte, la CNMV devuelve a EiDF al parqué, si bien lo hace entre reproches. Y es que, a juicio del regulador, la información remitida por EiDF es «incompleta» y tiene «omisiones muy importantes».

Además, la CNMV advierte de posibles irregularidades en la gestión de la empresa que dirige Fernando Romero. Entre ellas el supuesto «falseamiento de documentos» y facturas por trabajos no realizados, que se sumarían a las debilidades en el control interno y en la disciplina contable.

«El informe forensic ha identificado documentación que no reflejaría fielmente la realidad, bien sea porque la sociedad podría haber falsificado o modificado dicha documentación o por otras causas (en algunos casos, según la información recibida por EiDF), por errores humanos», apunta la CNMV, que también detecta «facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados».

El supervisor también pone también de relieve el grado de avance de los proyectos, otro de los aspectos críticos del forensic. A su juicio, «esta incidencia está relacionada con situaciones en las cuales el importe facturado de la obra no se corresponde con el coste incurrido a la fecha de facturación, provocando así un desajuste en el grado de avance real de la obra y los mayores ingresos reconocidos por ésta».

«Hay obras en las que a pesar de que se produce facturación, los costes registrados carecen de razonabilidad económica y operativa, por lo que el ingreso registrado por el grado de avance no reflejaría la realidad de la obra», recoge la CNMV.