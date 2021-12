El aviso de los ganaderos: habrá escasez de leche en Navidad si no se frena la huelga

El presidente de la asociación lucense Agromuralla lanza una advertencia sobre los posibles efectos de la huelga de entregas de leche a la industria. José Luís Pérez ha alertado este jueves del posible desabastecimiento de leche en España a partir del día 15 de diciembre si la industria mantiene su bloqueo a la subida de precios y se consuma la «huelga de entregas».

Según Pérez, «aún falta por organizar todo», aunque la «idea es no entregar leche a la industria porque el producto es nuestro y no nos están pagando un precio justo«, ha explicado. El presidente de Agromuralla también ha expresado su confianza en que surta efecto el «ultimátum» lanzado a las industrias para subir los precios antes de ese quince de diciembre, una petición a la que solo ha accedido una empresa. Esta ha incrementado ese precio en un céntimo, lo que es «claramente insuficiente», ha lamentado.

Nueva subida de precios de los piensos

«El precio nos sale sobre 40 o 41 céntimos y la previsión es que siga subiendo el hecho de producir, porque los suministradores de pienso ya hablan de aumentar en 30 euros la tonelada, lo que supondrá cinco céntimos más por kilo de pienso», ha afirmado el presidente de Agromuralla.

En el caso de que las posturas entre ganaderos y la industria sigan alejadas, el sector amenaza con parar las entregas del «80% de la producción en el conjunto de España», lo que, a su juicio, «crearía un problema de suministro», ha alertado. Y avanza que «esa producción se irá a la fosa de purín». «No tenemos otra salida», ha apostillado.

«No podemos almacenar la leche para poder especular, si no nos la llevan todos los días o cada dos días no nos queda más remedio que tirarla. De esto se aprovecha la industria, porque es un producto que hay que sacarlo sí o sí», ha avisado el presidente de esa asociación lucense de ganaderos.