El Centro de Iniciativas Empresariales de Lugo, mejor vivero de España

El Centro de Iniciativas Empresariales (CEI) de la Fundación CEL Iniciativas de Lugo es el mejor vivero de España, según el ranking elaborado por Funcas y la Universidad Rey Juan Carlos. Tras él se sitúa el centro La Curtidora de Áviles seguido en tercera posición por el Vivero de empresas de Vicalvaro (Madrid), que repite su puesto de la pasada edición. En cuarto lugar está el vivero de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, que lideró el listado el año pasado.

Por su parte, el CEEI Castellón es la aceleradora mejor valorada en el ranking, seguida de SHIP2B de Barcelona y Cloud Incubator HUB de Cartagena (Murcia), que ya ocupaba esta tercera posición en la anterior edición. En cuarto lugar se coloca Lanzadera de Valencia.

El ranking de Funcas y la Universidad Rey Juan Carlos persigue ofrecer una radiografía del emprendimiento a nivel nacional y presentar una guía a los agentes del ecosistema al identificar las mejores prácticas de los viveros y aceleradoras. El informe se ha realizado con información de 88 viveros y señala que la presencia de estos centros en España (420) es estable, sin que la pandemia haya afectado de forma significativa a su funcionamiento. Igual sucede con el número de aceleradoras que han pasado de 21 estudiadas en 2019/20 a las 35 de la edición actual, lo que evidencia su consolidación a pesar de la crisis.

Viveros públicos y con menos de cinco trabajadores

La clasificación se ha elaborado según respuestas de viveros de todas las autonomías. Las buenas prácticas siguen sin estar monopolizadas por territorios o ciudades si bien sobresalen algunas regiones donde podrían darse las mejores: Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla León. El 40,5% de los viveros está localizado en zona urbana frente al 45,2% de 2021, siendo la segunda localización los polígonos industriales (27%). El 60% es de gestión pública, un 35% de ayuntamientos y un 11% de Cámaras de Comercio.

El 80% de los viveros tiene cinco o menos trabajadores y solo un 10% supera los 10. Su objetivo prioritario es la creación de empleo (94,38%), mediante la puesta en marcha de empresas viables y sostenibles (85,94%). Destaca en esta edición el crecimiento de dos objetivos: la transferencia de tecnología (41,57% frente al 30,95% de la edición anterior) y la innovación abierta (37,08% frente al 30,95%). Pasa también a cobrar mayor importancia la responsabilidad social corporativa (16,85% frente al 10,71%). Además, los viveros de empresas siguen teniendo un foco general y no especializado (83,15%).

Aceleradoras jóvenes y privadas

Las aceleradoras destacan por su juventud, por ser de origen privado y no tener ánimo de lucro. El 85,71% se pusieron en marcha a partir de 2013; y el 60% tienen su origen en el ámbito privado, 10 puntos más que en el informe anterior. Al igual que los viveros, su tamaño es pequeño, el 77,14% tiene un equipo de gestión de menos de cinco trabajadores y solo un 11,43% tiene más de 10.

El objetivo de la mayoría es la creación de empleo (82,86%), seguido de la transferencia de tecnología (8,57%) y en menor medida de la innovación abierta (2,56%), lo que supone una diferencia importante respecto a los viveros. Su principal objetivo (82,86%) es la creación de empleo. El hecho de que no predomine el ánimo de lucro o la rentabilidad entre sus objetivos está ligado a que solo un 14,29% de las aceleradoras analizadas invierte en las empresas que apoya. El resto de las aceleradoras o no ofrecen financiación (42,86%) o esta es a fondo perdido (37,14%) o con préstamos (5,71%).

Viveros universitarios frente a no universitarios

Las universidades ven ya a los viveros como un elemento de competitividad con otras universidades. Lo que se manifiesta en el público al que van dirigidos, su especialización y su propósito principal. La mitad de los viveros universitarios se dirige a un público especifico, y dentro ellos, el 75% a alumnos o investigadores de la universidad. Su propósito principal es la creación de empleo, por delante de la transferencia de tecnología y la innovación abierta de ediciones anteriores. Así, los viveros universitarios comparten cada vez más caraterísticas con los corporativos sin ánimo de lucro que con los tradicionales viveros académicos.

Los viveros universitarios tienen ciertas ventajas competitivas a nivel estructural, cuentan con un mayor tamaño tanto en plantilla como en número de emprendedores alojados (la mitad de ellos tiene 25 o más oficinas). Asimismo, tienen una mejor infraestructura de laboratorios, equipos, bibliotecas y servicios informáticos, además de expertos (92,86% en los universitarios frente a 72,27% de los no universitarios). El mayor tamaño de los edificios e infraestructuras permite realizar más eventos de carácter emprendedor (92,9% en los universitarios frente al 83,8% de los no universitarios) y llevar a cabo un número mayor de proyectos preincubados, 10 a 30, frente a los 10 de los viveros no universitarios.