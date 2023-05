El Gobierno firmará el contrato con la viguesa ACSM para formalizar la bajada al Pitanxo

El Ministerio de Transportes firmará este martes, 16 de mayo, el contrato para que la firma viguesa ACSM lleve a cabo los trabajos para bajar al pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo‘. «El envío del contrato a la empresa se realizará a primera hora (cabe recordar que hoy, 15 de mayo, no es día laborable en la ciudad de Madrid). Por tanto, si la empresa firma mañana el contrato podrá quedar formalizado mañana mismo», han subrayado desde el Ministerio.

Así lo han señalado fuentes del ministerio después de que el director general de la empresa, José Cubeiro, advirtiese de que no bajarían al pecio si el Gobierno no formalizaba el contrato pronto, ya que el plazo para hacerlo terminaba este lunes.

Leer más: La firma viguesa que bajará al Pitanxo amenaza al Gobierno con cancelar la operación

El Ejecutivo ha explicado que la adjudicación del contrato se publicó el 17 de abril, siendo ACSM la ganadora de la licitación para bajar al barco hundido. A partir de ahí, se abrió un plazo de 15 días hábiles para la interposición de recurso, que terminó el 10 de mayo.

El jueves 11 se emitió el certificado señalando que no se había presentado recurso a la adjudicación y se remitió el expediente a la intervención para que fiscalizase el compromiso. Por ello, el viernes se procedió a firmar el compromiso, con lo que el siguiente paso es enviar el contrato a la empresa para que lo firme.

«No se han producido demoras»

«En la tramitación del expediente de contratación no se han producido demoras y desde el Ministerio se ha tramitado con la mayor agilidad el expediente de contratación», han reivindicado las mismas fuentes, que han añadido que una vez firmado el contrato, la ejecución del mismo le corresponderá a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que deberá dirigir el desarrollo del contrato en el marco de su independencia funcional.

Todo ello después de que Cubeiro criticase, en declaraciones a Europa Press, que, pese a que este lunes terminaba el plazo para firmar el contrato, el Ministerio todavía no lo ha enviado. De esta manera, amenazó con no acometer la bajada al pecio si el Gobierno no formalizaba el documento pronto.