El Gobierno ni siquiera expedientó a Iberdrola por el vaciado de embalses

Los expedientes a Iberdrola por el vaciado de embalses, anunciados por el Ministerio de Transición Ecológica, nunca llegaron a abrirse. De hecho, ni siquiera existió esa posibilidad. Al menos no tal y como la enunció el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que el 19 de agosto, en plena tormenta política por el secado de las presas, dijo que se abrían “expedientes informativos” por “mala praxis” a las empresas concesionarias de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Cuatro meses después, el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que ni la Confederación Hidrográfica del Duero ni la del Tajo abrieron expedientes a Iberdrola por el vaciado en los pantanos de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres).

Leer más: Iberdrola declarará en el juzgado por el vaciado de embalses

La Dirección General del Agua ha indicado que en su momento solicitó información a la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Duero sobre las circunstancias concretas de dos episodios de desembalse ocurridos en julio y agosto, «lo que no implica que se haya iniciado procedimiento alguno por parte de los organismos de cuenca».

El director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, ha argumentado que no ha abierto expedientes informativos como tales porque se trata de un procedimiento que no existe en el marco regulador actual sobre dominio público hidráulico. Al respecto, ha recordado que esa figura a la que aludió el secretario de Estado de Medio Ambiente, la del expediente informativo, no se recoge en la actual normativa del agua.

Querella contra Iberdrola y expedientes de la Xunta

El organismo se pronuncia así tras una pregunta de EFE a través del portal de Transparencia sobre el resultado de los expedientes, admitiendo que no se han abierto y que ni siquiera existió esa posibilidad, pues no existen. No responde, al no ser interrogado al respecto, si la Confederación Hidrográfica Miño-Sil inició algún tipo de procedimiento contra Iberdrola y Naturgy por los cuatro embalses gallegos vaciados.

El secretario de Medio Ambiente sostuvo públicamente en una rueda de prensa el pasado 19 de agosto en Zamora que se habían abierto varios expedientes informativos por los desembalses y si se comprobaba que había mala praxis derivarían en expedientes sancionadores. También aseguró entonces que en los desembalses del pasado verano se había «superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua».

Al margen de las actuaciones en la vía administrativa, el desembalse de Ricobayo ha sido objeto de una querella criminal promovida por ciudadanos particulares por supuesto delito medioambiental que investigan los juzgados zamoranos, donde han sido llamados a declarar responsables de Iberdrola y de la propia Confederación Hidrográfica.

También la Xunta abrió expedientes sancionadores contra Naturgy e Iberdrola por el desembalsado de Belesar, As Portas, Salas y Cenza.